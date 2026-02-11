Las víctimas de la dana ante 'Salvem les fotos': "Hemos perdido vidas pero no vamos a perder la memoria"

"Hemos perdido muchas vidas, pero no vamos a perder la memoria. Es muy importante el bien que nos habéis hecho con este proyecto". Así se expresaban este miércoles los tres representantes de las tres asociaciones de víctimas de la dana Rosa Álvarez, Mariló Gradolí y Álex Carabal en el Castell d'Alaquàs tras visitar el laboratorio de recuperación de fotografía en Torrent del proyecto 'Salvem les fotos' que impulsó solo 48 horas después de la catástrofe la Universitat de València (UV).

Ahora, un año y varios meses después, una representación de la institución académica, liderada por su rectora, Mavi Mestre y la vicerrectora de Cultura Esther Alba y directora de Patrimonio, Marisa Vázquez y de la Mancomunitat de l'Horta Sud, con el presidente José Cabanes al frente, enseñaron a las entidades todo el trabajo realizado. Ellas, las asociaciones, solo tuvieron palabras de agradecimiento. Gratitud, primero, "por haber cerrado la universidad el 29 de octubre de 2024, nunca nos cansaremos de agradecer, porque con esa decisión salvasteis vidas y es la prueba de qué sí había información", comenzó Mariló Gradolí. Un mensaje que lanzaron en varias ocasiones e incluso aplaudieron a la rectora por este hecho.

Visita de las asociaciones de víctimas de la dana al laboratorio de recupeación de fotografías en Torrent. / Miguel Ángel Montesinos

En segundo lugar, agradecieron que este proyecto es importante porque recupera la memoria, preserva la historia colectiva y los recuerdos que "alimentan el alma de miles de personas que tenemos el alma herida", dijó Gadolí. El proyecto, que se inició en cinco laboratorios en Torrent, València, Burjassot, Alaquàs y Utiel (ahora hay cuatro activos tras el cierre de Utiel), ya ha intervenido 2,5 millones de instantáneas que pertenecen a más de 1,500 familias de 50 municipios que dejaron sus álbumes y sus recuerdos a la universidad para que ellos les quitaran el barro y trataran de recuperar las imágenes, que son "momentos felices de las vidas de las personas", completó Rosa Álvarez.

Fotografías en el laboratorio de recuperación para ser intervenidas. / Miguel Ángel Montesinos

Bodas, bautizos, fiestas pascueras en las que niños y niñas saltan a la comba, comen la mona de pascua, momentos felices e irrepetibles con personas que, en muchos casos se marcharon y no volverán. "Restaurar imágenes es devolvernos parte de nuestra historia personal. Una memoria imposible de reemplazar", añadió Álvarez, que se sumó al mensaje de Carabal que definió este proyecto como "un regalo de por vida que no tiene precio".

La recuperación de la salud mental

Salvem les fotos es la mayor operación de rescate de recuerdos personales que se ha hecho. No ha habido ningún proyecto igual de esta envergadura, tal como recordó la rectora de la UV. Un trabajo que es, al final, un acto de amor colectivo, en el que todas las personas implicadas trabajan para preservar la historia de todo un territorio herido, tal como señalaron unos y otros. La salud mental es uno de los pilares de la vida de las personas que ha quedado más tocado, especialmente cuando han pasado los primeros meses adrenalínicos e impulsivos para salir adelante.

Recuperación de fotografías de la dana. / Miguel Ángel Montesinos

Ahora, las ausencias se hacen más evidentes y el cansancio emocional pesa. Por eso, tanto las asociaciones de víctimas como la universidad y las instituciones políticas locales pidieron poner el foco en eso: No se puede ser feliz sin un equilibrio emocional. Hay que trabajarnos como comunidad y el apoyo mutuo es clave.

En el acto también estuvo presente la concejala de Cultura de Alaquàs, Marta Murciano, que dirigió el acto y dio paso a los ponentes, entre los que se encontraba también el presidente de la Mancomunitat de l'Horta Sud y alcalde de Sedaví, José Cabanes, que puso en valor iniciativas como los museos digitales, que permiten transitar de otra manera por objetos históricos que conforman la historia reciente y que se perdieron con la dana. En el caso de Sedaví, el museo del mueble. "Este proyecto es importante porque conserva la identidad de todos y todas. No tenemos que perder la dignidad, que nos tiene que dar fuerza para luchar y acabar de saber qué pasó el 29 de octubre", concluyó Cabanes.