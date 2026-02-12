Alfara reflexionará sobre la Lgtbifobia en el deporte en una jornada con expertas

El Ayuntamiento de Alfara del Patriarca, a través de la concejalía LGTBI, ha organizado la jornada "LGTBIfobia en el deporte", que tendrá lugar el próximo miércoles 18 de febrero, con actividades en el polideportivo municipal y una charla-coloquio en el Teatret. La iniciativa, que cuenta con la colaboración del club deportivo Lgtbi Samarucs y el CEIP Doctora Anna Lluch, tiene como objetivo visibilizar y combatir las discriminaciones que todavía se producen en el ámbito deportivo por motivos de orientación sexual o identidad de género.

El martes y miércoles por la mañana se realizarán actividades educativas en el CEIP Doctora Anna Lluch y la programación abierta comenzará de 17:00 a 18:30 horas en el polideportivo, con talleres de baloncesto, fútbol y pilota valenciana, abiertos a la participación de la ciudadanía.

A las 19:30 horas, el Teatret acogerá una charla-coloquio con la participación de destacadas personas expertas y referentes del mundo académico y deportivo: Javier Gil Quintana, profesor e investigador de la Universitat de València; Paloma Pujol, cinco veces campeona del mundo de Footbag y tres veces campeona de España de Freestyle Fútbol; Adolfo Carratalá, profesor de Periodismo en la Universitat de València; Patricia Campos Doménech, piloto y entrenadora de fútbol en EE.UU.

"El deporte debe ser un espacio libre de discriminación"

El concejal LGTBI del Ayuntamiento de Alfara, Joan Guanter, ha destacado que "el deporte debe ser un espacio seguro, inclusivo y libre de cualquier tipo de discriminación. Aún hoy hay personas que esconden quiénes son por miedo al rechazo y eso es inadmisible. Alfara es un pueblo tolerante y así queremos mostrarlo en estas jornadas". Guanter ha remarcado que "con esta jornada queremos sensibilizar, educar y generar referentes positivos. La lucha contra la LGTBIfobia también pasa por los campos de fútbol, las pistas de baloncesto y los frontones".

Además, ha subrayado que esta acción se enmarca dentro de los compromisos que el Ayuntamiento de Alfara asumió con la aprobación del I Plan LGTBI en el pasado pleno. Con esta jornada, Alfara reafirma su compromiso con la defensa de los derechos LGTBI+ y con la promoción de una práctica deportiva basada en los valores del respeto, la convivencia y la inclusión.