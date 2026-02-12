El CEIP Mare de Déu de Vallivana de Picassent suspende las clases este viernes por el viento
La suspensión se debe a la rotura de un ventanal de la planta superior del centro que debe ser sustituido
Las fuertes rachas de viento han provocado incidencias en diferentes enclaves de Picasssent, uno de ellos, el CEIP Verge de Vallivana se ha visto afectado ya que uno de sus ventanales, situado en la planta superior del complejo educativo, ha sufrido serios desperfectos.
Desde primera hora de la mañana, servicios municipales, Consorcio de Bomberos y técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento han estado primero evaluando, y luego actuando, para garantizar en todo momento la seguridad del alumnado.
Precisamente, y aplicando el principio de precaución, se ha tomado la medida de seguir priorizando la seguridad de la comunidad educativa del centro y cerrar sus instalaciones, por el momento, para la jornada del viernes 13 de febrero, que continuarán los trabajos de reparación y seguridad para que el colegio se encuentre en condiciones óptimas para su apertura.
Desprendimiento de una fachada con amianto
Por otr aparte, el fuerte viento también provocó desprendimiento de una fachada de un edificio junto al Musical en Carrer Nou. Se ha tenido que cortar la calle al tráfico, ya que setrata de un adificio que ocntiene amianto y por tanto se ha activado el protocolo para la retirada de este material contaminante.
Además, los servicios municipales han intervenido en diferentes zonas de la localidad por, entre otros factores como caída de árboles, afectación en mobiliario urbano, sobre todo en contenedores.
