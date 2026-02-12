La Generalitat Valenciana paraliza el proyecto del túnel del metro en Meliana y estudiará el soterramiento de las vías

El actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Meliana ha logrado un avance histórico en la gestión de sus infraestructuras tras la reunión mantenida con los máximos responsables de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación.

En el encuentro participaron la alcaldesa de Meliana, Trini Montañana, el concejal de Urbanismo, Pedro Cuesta, y la arquitecta municipal, quienes se trasladaron a Valencia para abordar con el conseller Vicente Martínez Mus y su equipo técnico el futuro del polémico paso a nivel de la antigua carretera de Barcelona.

Un proyecto perjudicial para el comercio y la seguridad Frente a las afirmaciones de mandatos anteriores que daban por hecho la construcción de un túnel para vehículos bajo las vías de FGV, la alcaldesa Montañana fue tajante al rechazar esta solución.

Según la primera edil, este proyecto habría tenido consecuencias devastadoras para la economía local: "No era una obra querida en Meliana porque convertía al municipio en un pueblo fantasma. Los vehículos pasarían bajo la cota de la carretera y nadie entraría a comprar. Es una postura que el Partido Popular siempre ha mantenido y que cuenta con el respaldo de prácticamente el 100% del comercio local", afirmó Montañana.

Martínez Mus explica las alternativas en Meliana. / A.M.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Pedro Cuesta, alertó sobre los graves riesgos técnicos y sanitarios que implicaba el túnel, calificándolo de posible "río subterráneo" en episodios de lluvia. "Si permitíamos esa solución, las vías del Metro jamás serían soterradas. Además, la balsa de desahogo prevista junto al casco urbano se convertiría en un foco de infección, plagas y suciedad", añadió Cuesta.

Compromiso autonómico con el soterramiento

Tras escuchar las demandas del Ayuntamiento de Meliana, el Conseller Vicente Martínez Mus y su equipo formado por Mª José Martínez Ruzafa Directora general de Infraestructuras de Transporte, Francisco Javier Sendra, Secretario Autonómico de infraestructuras y transportes y Marc García Manzana., Director General de Costas, Puertos y Aeropuertos, admitieron que el proyecto anterior no resulta convincente.

El Consell se ha comprometido formalmente a paralizar el proyecto actual y comenzar los estudios para el soterramiento de las vías, una opción que se considera prioritaria para el Gobierno valenciano, especialmente tras las lecciones aprendidas tras la reciente dana.

Otras demandas municipales

Además del conflicto ferroviario, la alcaldesa aprovechó la reunión para trasladar otras necesidades urgentes del municipio:

• Acceso a la Playa: Regulación del acceso estival a la Playa Virgen protegida.

• Infraestructuras deficientes: Solución al encharcamiento del foso del ascensor que conecta el municipio, inoperativo desde su construcción.

• Transporte: Mejora en la ubicación de las marquesinas de las paradas de autobús.

"Quiero dar las gracias al Conseller y a su equipo por atender las necesidades reales de los vecinos de Meliana", concluyó la alcaldesa, celebrando el inicio de una nueva etapa para la movilidad del municipio.