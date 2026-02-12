Contenedores volando, árboles caídos...Torrent registra 16 incidencias por los más de 90 km/h del viento

La pasada noche ha sido especialmente complicada en Torrent debido a las fuertes rachas de viento, que han provocado alrededor de 16 incidencias en distintos puntos del municipio, según el balance realizado por los servicios de emergencia. De acuerdo con los datos de la estación meteorológica socia de Avamet ubicada en la Avenida al Vedat, la racha máxima alcanzó los 95,4 km/h, una intensidad que explica la magnitud de los daños registrados.

Las actuaciones han sido atendidas principalmente por Policía Local, Protección Civil y Bomberos, y se han centrado en la caída de árboles, desprendimientos de muros, planchas y persianas, cables descolgados y afectaciones a vehículos y señalización.

Entre las incidencias más relevantes destacan la caída de un árbol de unos 30 metros en Corral del Colero, que afectó al tendido eléctrico y a la calzada, así como otro árbol caído sobre líneas eléctricas en la zona de Font de la Teula. Otro pino de grandes dimensiones dentro de una parcela privada ha caído sobre un edificio entre la Avenida San Lorenzo y Escorial, además de una palmera en Genaro Palau.

Caída de árbol en Torrent por el viento. / L-EMV

También se registraron muros derrumbados en Corral del Colero y en la calle Greco, además de planchas y persianas en riesgo de caída en calles como Juan Carlos I, Atenas y Sidney. Asimismo, se produjo la caída de una señal de tráfico sobre un vehículo en la calle Gómez Ferrer y un cable de telefonía descolgado en la calle Julio Romero de Torres.

A pesar de la intensidad del episodio, no se han registrado heridos que tengan constancia los servicios de emergencia, aunque algunas actuaciones quedaron pendientes de resolución definitiva debido al riesgo que suponía trabajar en altura mientras persistían las fuertes rachas de viento.

Recomendaciones de autoprotección

El Ayuntamiento de Torrent había informado a la población desde el pasado lunes de las previsiones de Aemet y de las alertas establecidas por el Centro de Coordinación de Emergencias, así como de las recomendaciones de autoprotección frente a este episodio meteorológico adverso.

Asimismo, para hoy jueves, el consistorio ha comunicado que Aemet ha rebajado el aviso a nivel amarillo, con previsión de que finalicen los avisos a las 18:00 horas y regresen mañana viernes, mientras que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat mantiene la alerta naranja por fuertes vientos en el municipio.

Por este motivo, y mientras dure la alerta naranja del 112, se mantienen las siguientes medidas preventivas: cierre de parques y jardines, cierre de centros deportivos al aire libre, suspensión de actividades escolares al aire libre y cierre de paelleros y áreas recreativas.

Árbol caído en Torrent. / L-EMV

Desde el ayuntamiento se insiste en la necesidad de extremar las precauciones, asegurar o retirar objetos de balcones y terrazas, como macetas, toldos o mobiliario, y evitar transitar bajo árboles, vallas o farolas.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha agradecido públicamente el trabajo realizado por los servicios de emergencia, destacando que “ha sido una noche muy complicada debido a las fuertes rachas de viento y la rápida actuación de todos los efectivos ha sido fundamental para evitar daños personales”.

Tres árboles caídos en Benetússer

Intensa noche para los servicios de emergencia en Benetússer. Las fuertes rachas de viento provocaron que los equipos de emergencia municipales actuaran en diversos puntos de l población con la intervención de Policía Local, Brigada de obras y los Servicios de Limpieza y Jardinería, así como con la actuación puntual de los Bomberos.

Arbol caído en Benetússer. / A.B.

Entre las principales actuaciones destaca la caída de tres árboles: Uno en el paseo del Calvario y dos en c/ Almirante Císcar con c/ Maestro Serrano afectando al cableado de fibra óptica y a dos vehículos estacionados. También se atendió una rotura de paneles de cristal balcón (c/ Mariano Benlliure), así como el desprendimiento de un cartel de un establecimiento en la avenida Camí Nou.

También se atendieron desplazamiento de vallados en la avenida Orba y c/ Pintor Sorolla así como de contenedores.

Noticias relacionadas

Desde el Ayuntamiento de Benetússer confirman que no han habido que lamentar daños personales.