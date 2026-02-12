Cuarenta y dos proyectos interasociativos reciben ayudas para la recuperación posdana
La convocatoria «Transformem en Xarxa» que impulsa la Fundació Horta Sud ha destinado un total de 200.000 euros a iniciativas de desarrollo social, preservación del medio ambiente y acompañamiento a personas dependientes
Cuarenta y dos proyectos promovidos por un total de 117 asociaciones continuarán avanzando en la recuperación y el desarrollo social y económico tras la dana. La mayor parte de las iniciativas tendrán como ámbito de actuación l’Horta Sud, aunque también las habrá con epicentro en las comarcas de Utiel-Requena o Camp de Túria.
Estas iniciativas, enmarcadas en la convocatoria «Transformem en Xarxa», promovida por dieciséis entidades y que da continuidad a las «Ajudes per a Projectes Que Canvien El Món», darán respuesta a las necesidades de la ciudadanía de las poblaciones afectadas desde diversas vertientes. Entre ellas destacan las iniciativas culturales y de desarrollo social, como herramienta para la reactivación de la vida social en los municipios; las de preservación del entorno y del medio natural, especialmente vinculadas a la recuperación de la flora y los ecosistemas afectados por la dana y principalmente de los dos parques naturales de l’Horta Sud; el empoderamiento de la infancia y la juventud, como agentes de presente y futuro de la sociedad, imprescindibles en la articulación de los municipios posdana; o el acompañamiento a colectivos vulnerabilizados de personas con discapacidad o personas mayores, especialmente afectadas por cuestiones como, entre otras, la brecha digital y la obligación de relacionarse telemáticamente con la administración.
Con esta convocatoria de 200.000 euros, son 500.000 euros los que se han destinado a proyectos de «Transformem en Xarxa» entre 2025 y 2026. En ambos casos, las convocatorias han promovido el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el trabajo en red, siendo requisito indispensable la implicación en el proyecto de, como mínimo, dos entidades no lucrativas. De este modo, explican desde las entidades convocantes, «se promueve el fortalecimiento de las redes comunitarias, indispensables para la recuperación y el desarrollo social de las zonas afectadas». Concretamente, un total de 325 asociaciones sin ánimo de lucro han trabajado en red en las dos convocatorias para hacer posibles los 111 proyectos seleccionados.
Asimismo, este año la convocatoria destaca por el trabajo conjunto de dieciséis entidades de distinta índole y ámbito que la han hecho posible. Junto a las entidades locales Fundació Horta Sud, Caixa Popular, Grupo Ugarte, Florida Universitària, Lacomunicación, Milar-Comelsa y COEESCV, se suman nueve grandes fundaciones a nivel estatal comprometidas con el desarrollo de las zonas afectadas por la dana. Concretamente, estas son: Fundación ADEY, Fundación Juan Entrecanales de Azcárate, Fundación Banco Sabadell, Fundación Bosch Aymerich, Fundación Caja Navarra, Fundación Gutiérrez Manrique (Fundación Caja de Burgos), Fundación Mediterráneo, Fundación Roviralta y Fundación Daniel & Nina Carasso.
Todas estas fundaciones han suscrito una alianza histórica en el Estado que se concreta en el trabajo en red con las entidades del territorio afectado con el fin de maximizar el impacto y dar respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía desde la acción local. La resolución completa de la convocatoria puede consultarse en la página web de la Fundació Horta Sud.
