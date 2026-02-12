Paiporta traza su hoja de ruta posdana y busca hasta 9,5 millones de Europa para una reconstrucción verde

Paiporta quiere convertir la reconstrucción tras la dana del 29 de octubre de 2024 en una oportunidad para rediseñar el municipio con criterios ambientales, de seguridad y cohesión social. El Ayuntamiento ha aprobado en Junta de Gobierno Local la Agenda Urbana de Reconstrucción (AUR), un documento estratégico que ordena actuaciones prioritarias y abre la puerta a financiación europea de hasta el 95 % a través de fondos FEDER, con un techo de hasta 9,5 millones de euros si el municipio logra encajar sus proyectos en la convocatoria específica EDIL posdana.

La AUR se plantea como una guía técnica para pasar de la reparación urgente a una recuperación “pensada a largo plazo”, combinando movilidad sostenible, renaturalización del espacio público, rehabilitación energética y medidas de adaptación climática. El documento está alineado con la Agenda Urbana Española y con los fondos estructurales de la UE, y se apoya en un diagnóstico detallado de daños en infraestructuras, viviendas, equipamientos y redes urbanas, incorporando además un enfoque de riesgo climático para anticipar escenarios futuros.

Según el consistorio, la participación ciudadana ha tenido un papel relevante en la definición de esta hoja de ruta, que orientará la estrategia municipal tanto en la recuperación como en la prevención ante riesgos naturales.

Renaturalizar, drenar mejor y enfriar la ciudad

Entre las líneas que el Ayuntamiento sitúa como prioritarias, destaca la renaturalización de espacios urbanos vulnerables y la reconfiguración del espacio público con soluciones basadas en la naturaleza. La agenda incluye intervenciones con criterios de drenaje sostenible, un enfoque especialmente sensible tras una riada que evidenció la fragilidad de la impermeabilización urbana y la necesidad de aumentar la capacidad de absorción del suelo. También se prevé incorporar infraestructura verde para reducir el efecto isla de calor y mejorar la permeabilidad del terreno.

Movilidad más segura y eficiencia energética

En paralelo, la AUR apuesta por una movilidad “más sostenible y segura” con mejoras para peatones y ciclistas —itinerarios seguros y conexiones ciclistas—, además de actuaciones para la rehabilitación energética de edificios públicos y la modernización de servicios urbanos esenciales.

El documento también contempla intervenciones en polígonos industriales para reforzar su capacidad productiva y su adaptación al cambio climático, un punto clave para sostener empleo y actividad en la fase de recuperación.

Asimismo prevé la digitalización de servicios municipales para reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias.

Un plan con criterios de urgencia y "máximo impacto"

La agenda incorpora fichas individualizadas por actuación, presupuesto estimado y criterios técnicos para priorizar: el grado de afección por la dana, la urgencia social, la contribución a la cohesión territorial y la capacidad de ejecución inmediata. La idea, según el consistorio, es dirigir los recursos a los proyectos con mayor impacto social y estructural y acelerar el calendario gracias a la cofinanciación europea.

El alcalde Vicent Ciscar subraya que el objetivo es una recuperación “ordenada, justa y pensada a largo plazo”, mientras que la vicealcaldesa y concejala de Reconstrucción, Marian Val, remarca la oportunidad de lograr “la máxima financiación posible” con hasta un 95 % de apoyo europeo.

Más preparados

"No se trata solo de reparar los daños, sino de aprovechar esta oportunidad para construir una ciudad más preparada ante futuras emergencias climáticas y más cohesionada socialmente", ha destacado Ciscar, mientras Val ha añadido: “este documento es fruto de un trabajo técnico riguroso y coordinado con otras administraciones, que nos permitirá priorizar las actuaciones más urgentes y asegurar la máxima financiación posible".

Por su parte, el concejal de Reconstrucción, Alejandro Sánchez, destaca el diagnóstico de daños y el enfoque de riesgo climático como base para seleccionar actuaciones urgentes y viables.

Reducir vulnerabilidades

Con esta aprobación, Paiporta da el primer paso formal para competir por fondos europeos y estatales en un contexto donde muchos municipios afectados buscan el mismo oxígeno financiero. La clave ahora será transformar la agenda en proyectos ejecutables, capaces de demostrar que la reconstrucción no solo repara: también reduce vulnerabilidades, mejora la gestión del agua y prepara el municipio para un clima cada vez más extremo.