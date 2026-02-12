Paterna refuerza su apoyo al comercio con una segunda campaña por San Valentín
Durante este mes de febrero, la segunda iniciativa municipal que lleva por lema “Amor por el comercio local de Paterna” busca dar visibilidad a los negocios del municipio y animar a la ciudadanía a comprar en ellos durante este período
El Ayuntamiento de Paterna ha puesto en marcha una segunda acción promocional durante este mes de febrero para destacar la importancia del comercio local como motor esencial de la economía local.
Con motivo de la festividad de San Valentín y bajo el lema “Amor por el comercio local de Paterna”, esta campaña pretende reforzar el vínculo entre los establecimientos de la ciudad y su clientela habitual.
De hecho, a lo largo de esta semana, los Mupis distribuidos por todo el término municipal muestran imágenes que simbolizan la relación de afecto y cercanía entre comerciantes y vecinos. En ellas se representa ese “enlace especial” que se crea entre quien atiende un negocio y quien apuesta por comprar en él, poniendo en valor la calidad del trato personalizado, la proximidad que caracterizan al comercio paternero y, por tanto, la fidelización del cliente fruto de esta confianza mutua.
Código QR
La iniciativa da protagonismo directo a los comerciantes locales, identificando con nombre y poniendo cara a quienes están al frente de diferentes establecimientos de distintos sectores. Además, los carteles incluyen un código QR que permite conocer, a través de vídeos en YouTube, la historia y experiencia de cada negocio participante.
Junto a la anterior campaña de “El San Valentín más dulce” en la que se premia con una caja de bombones al realizar compras superiores de 50 euros, el concejal de Comercio, Lucas Jodar, ha subrayado que “las dos propuestas comparten el propósito de seguir impulsando y reconociendo al gran y heterogéneo tejido comercial de Paterna, pieza clave en la fortaleza económica de la ciudad”.
Colaboración de las asociaciones
Por último, esta nueva iniciativa de la Concejalía de Comercio cuenta también con la colaboración de las asociaciones locales Multipaterna, Paterna Unió de Comerç (PUC) y ASYCVAL y Mercat Municipal que se han implicado en el impulso y la promoción del comercio en la localidad.
