Picassent construirá un edificio de 45 viviendas de alquiler asequible

La falta de vivienda social es sin duda uno de los graves problemas de esta era, motivada en gran parte por la subida desorbitada del precio y de los alquileres. Para paliar esa problemática, el Ayuntamiento de Picasent ha proyectado la promoción de un edificio dotacional de 45 viviendas de alquiler asequible en suelo público de la zona de El Sequer, frente al CEIP San Ignacio de Loyola.

La promociónde viviendas está situada concretamente en las calles Horno de Morera y Pizarro, y contará con10 viviendas de un dormitorio, 20 viviendas de dos dormitorios, y 15 de tres domitorios.

El objetivo es destinarlos a colectivos vulnerables y a situaciones de emergencia habitacional como las que ha sufrido el municipio recientemente con la dana. Este proyecto contará con un presupuesto de 4 millones de euros, de los que la Unión Europea aportará el 95% y el AyunTtamiento de Picassent, 200.000 euros. Aunque es difícil concretar plazos, la idea es que estén construidosa dos-tres años vista.

Este es uno de los cuatro proyectos aprobados por el pleno del Ayuntamiento de Picassent dentro del Plan de Actuación Integrado para la Reconstrucción, con el objetivo de crear tras la dana un municipio más resiliente, sostenible e innovador. Gracias a la financiación de fondos europeos a través de los planes EDIL (Estrategia de Desarrollo Integrado Local) Picassent recibirá como municipio afectado por la dana un total de 9 millones de euros. Esta importante inyección económica permite al consistorio planificar 4 importantes inversiones que el propio ayuntamiento completará su financiación hasta los 13 millones de euros en total.

La intención de estos proyectos es reforzar Picassent ante la vulnerabilidad, fortaleciendo infraestructuras para hacer frente al cambio climático y dotar al municipio de diferentes infraestructuras e instalaciones que den respuesta a riesgos físicos y sociales que puedan afectar al pueblo.

Proyectos

Una de las inversiones será la renaturalización y restauración ambiental del barranco de Picassent, especialmente en su tramo urbano, incorporando soluciones naturales, como la consolidación de taludes, áreas de laminación y canalizaciones puntuales, con el fin de laminar caudales, reducir el riesgo de inundación y recuperar biodiversidad para contribuir a la seguridad de viviendas y equipamientos próximos. Este proyecto cuenta con un presupuesto de 3,5 millones de euros, financiado 95% por los fondos europeos y un 5% por el Ayuntamiento.

Limpieza barranco de Picassent. / A.P.

Otro proyecto será la creación de un carril bici entre los polígonos de Picassent y Codonyers y el casco urbano, para conseguir una mejor conectividad entre áreas productivas y residenciales, aumentando la seguridad vial y reduciendo la dependencia del vehículo privado, con una importante afectación en los vecinos de Picassent. Su coste será de cerca de un millón de euros.

La tercera gran inversión será en reforma integral del edificio principal del polideportivo municipal, donde además de toda su renovación de espacios e instalaciones se incidirá en la autosuficiencia energética e hídrica, con sistemas de fotovoltaicas y sistema de reutilización del agua que aportará una importante reducción de consumo. En total se invertirán 4,3 millones de euros, de los que se espera financiar con fondos europeos un millón de euros y el resto con recursos propios del Ayuntamiento.

Para la alcaldesa Conxa García “estos proyectos refuerzan a Picassent con infraestructuras importantes para la seguridad y la calidad de vida, combinando obras de protección ante situaciones climáticas extremas o de cobertura social y bienestar en vivienda, deporte o movilidad, además con una inversión importantísima que hubiera sido inviable si no tuviéramos el apoyo de los fondos europeos