"Las políticas de la Unión Europea no son suficientes para acabar con el racismo hacia el pueblo gitano"

La asociación gitana con sede en el barrio de la Coma, en Paterna, ha coordinado un encuentro Erasmus en València con la presencia de representantes de la comunidad gitana de cinco países, entre los que está España. El programa Erasmus lleva por nombre Politirom y quiere trabajar en las herramientas de incidencia política de la etnia gitana en Europa.

La iniciativa europea ha contado con entidades de Hungría (phiren amenca), Alemania (Amaro drom), República Checa (RomanoNet) y Francia (La voix des rom), y España (representados por personas de Madrid -Raymond gureme-, Barcelona - campus ROM- y Valencia) para impulsar la incidencia política del Pueblo Gitano.

Representantes gitanos en la Generalitat Valenciana. / L-EMV

Las asociaciones de distintos países han convivido en l'Albufera durante siete días, en los que han podido compartir charlas, talleres y visitas para fortalecer los vínculos del pueblo gitano en Europa y compartir experiencias de cómo tener una mayor representación y voz en la política. Entre otros lugares, los representantes estuvieron en el Ayuntamiento de València y fueron recibidos por el concejal Juan Carlos Caballero. Asimismo, se reunieron con el director general de Diversidad de la Generalitat Valenciana, Stephan Soriano.

En las distintas actividades que han compartido durante estos días de convivencia han colaborado el 'tío Francisco', vicepresidente de la Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas de la Comunitat Valenciana (FAGA) Valencia; Jesús Ramírez, coordinador de FAGA; Fernando Macías, Doctor en Educación y profesor de la Universidad de Barcelona y el 'tío Alfredo', Alfredo Muñoz, presidente de la Asociación de vecinos y entidades de el barrio de la Coma, en Paterna.

Compañeros gitanos en una de las jornadas. / L-EMV

Tras jornadas de convivencia y experiencias compartidas, todas las entidades, por distinto que fuera su origen confluyeron en una misma conclusión: "Las políticas de la Unión Europea no son suficientes para acabar con el racismo hacia el pueblo gitano", explican desde Kali Yag. Por eso, es necesario seguir juntándose y compartiendo visiones, situaciones y vivencias para luchar contra el racismo estructural sobre el pueblo gitano.