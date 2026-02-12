Schubert y Vivaldi, en la parroquia de Monte-Sión de Torrent

El Ayuntamiento de Torrent presenta la I edición del Ciclo de Música Sacra ‘Lumen’, una nueva propuesta cultural que nace con vocación de continuidad y que convertirá a la ciudad en punto de encuentro para los amantes de la música sacra y el patrimonio sonoro europeo. Bajo el evocador título ‘Lumen’ (luz), el ciclo propone dos veladas únicas en espacios de especial significado espiritual y arquitectónico del municipio.

Los conciertos se celebrarán los próximos miércoles 18 y viernes 20 de febrero, a las 20:30 horas, en dos de los templos más emblemáticos de la ciudad, con entrada libre hasta completar aforo.

Primera cita en Monte-Sión con Schubert y Vivaldi

La primera cita tendrá lugar el miércoles 18 de febrero en la Parroquia Ntra. Sra. de Monte-Sión, a las 20:30 horas. El programa ofrecerá una propuesta de gran riqueza musical y espiritual con la interpretación de la “Misa en Sol D. 167” de Franz Schubert y el “Credo” de Antonio Vivaldi, dos obras que combinan profundidad litúrgica y brillantez expresiva.

El concierto contará con la participación de la soprano Saray García, el tenor Pascual Andreu y el barítono Sebastia Peris. Asimismo, intervendrán las Veus de Cambra del Cor Jove de la Comunitat Valenciana, bajo la dirección artística de Josep Vicent Balaguer, y la dirección musical correrá a cargo de Cristóbal Soler.

Segunda velada en la Asunción con el Stabat Mater de Pergolesi

La segunda velada se celebrará el viernes 20 de febrero, también a las 20:30 horas, en la Parroquia La Asunción de Ntra. Sra. En esta ocasión, el programa estará dedicado al “Stabat Mater Dolorosa” de Giovanni Battista Pergolesi, una de las composiciones sacras más conmovedoras del repertorio barroco, reconocida por su intensidad emocional y su belleza melódica.

Actuarán la soprano Saray García y la mezzo Amparo Zafra, bajo la dirección musical de Gjorgi Dimcevski.

Cartel / A.T.

La concejala de Educación, María Fernández, ha destacado la importancia de esta nueva propuesta dentro del calendario cultural de Torrent y ha señalado que “con el nacimiento del Ciclo de Música Sacra ‘Lumen’ damos un paso más en nuestra apuesta por una cultura de calidad, abierta y accesible, que pone en valor tanto el talento musical como nuestros espacios patrimoniales”.

Fernández ha subrayado además el carácter simbólico del ciclo afirmando que “‘Lumen’ significa luz, y eso es precisamente lo que queremos aportar: momentos de recogimiento, emoción y belleza a través de la música, en dos templos que forman parte de nuestra identidad colectiva”.

La edil también ha puesto en valor el nivel artístico del programa y ha indicado que “contamos con intérpretes y directores de gran prestigio, y con un repertorio que reúne a compositores fundamentales como Schubert, Vivaldi y Pergolesi. Invitamos a toda la ciudadanía a vivir esta experiencia musical única”.

Finalmente, ha señalado que esta primera edición es solo el comienzo y que “nuestro objetivo es consolidar este ciclo como una cita estable en la programación cultural de Torrent, fortaleciendo nuestra oferta cultural y acercando la música sacra a todos los vecinos en entornos de especial simbolismo”.