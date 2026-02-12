El sindicato de enfermería denuncia ante Sanidad que en el centro de salud de Catarroja "hay cuatro plazas sin cubrir"

El Sindicato de Enfermería, Satse, ha presentado una denuncia ante la Inspección Sanitaria de la Conselleria de Sanidad porque la Dirección del Departamento de salud Valencia-La Fe "aún no ha contratado a las cuatro enfermeras de la Bolsa de trabajo necesarias para cubrir las vacantes del centro de salud de Catarroja", que atiende a unas 28.000 personas, de las que alrededor de 24.000 son adultos y el resto población pediátrica, según ha señalado el sindica de Enfermería en un comunicado.

Al respecto, el sindicato ha apuntado, en un comunicado, que esta falta de enfermeras tiene "consecuencias directas" sobre los pacientes, ya que "disminuye la calidad de la atención, aumentan los tiempos de espera, las agendas se retrasan, se cierran consultas y se reduce la capacidad de respuesta del centro, generando demoras en curas, controles, seguimientos y tratamientos que deberían atenderse con mayor celeridad".

En concreto, ha advertido de que está afectando "especialmente" a "la agenda enfermera de pacientes enfermos crónicos, las pruebas de sintron, la vacunación, consulta de enfermería para hipertensos, consulta de enfermería para diabéticos, consulta enfermera de demanda compartida, y la realización de electrocardiogramas".

Marciano Gómez ha recepcionado las obras de la segunda fase de la rehabilitación del centro de saludd de catarroja. / GVA

"A pesar de haber enviado escritos a la Dirección de Atención Primaria del departamento de salud y a la Gerencia del Hospital La Fe, y haber mantenido varias reuniones con ambos, las plazas continuaban sin cubrirse, por lo que el Sindicato se ha visto obligado a presentar esta denuncia ante Inspección Sanitaria", ha señalado.

Además, ha apuntado que la situación resulta "especialmente grave" en Pediatría, "donde se ha pasado de contar con tres enfermeras a únicamente una, incrementando aún más la carga asistencial de las enfermeras y afectando negativamente a la calidad de la asistencia que reciben los niños, quienes precisan atención sanitaria más personalizada".

Zona dana

A todo ello se suma que el centro de salud de Catarroja da servicio a una zona especialmente afectada por la dana y que se encuentra actualmente en plena reconstrucción, lo que "hace aún más incomprensible la falta de refuerzo de personal por parte de la Conselleria de Sanidad en un momento en el que las necesidades asistenciales son mayores, sobre todo para los ancianos, enfermos crónicos y niños".

Por todo ello, el Sindicato de Enfermería exige una actuación inmediata de la Gerencia y de la Dirección del Hospital La Fe para "cubrir de forma urgente las cuatro plazas vacantes de enfermería, así como una correcta planificación y dimensionamiento de las plantillas, de cara a garantizar una atención sanitaria segura, accesible y de calidad para la población de Catarroja".