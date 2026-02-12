Bomberos de Torrent actúan por caída de cascotes en el palacete Cà El Parat, comprado en 2024 por una influencer

El nuevo temporal de viento que azota a la C. Valenciana está causando muchísimos problemas en los municipios del área metropolitana de València. Uno de ellos es Torrent, donde los agentes del consorcio provincial de bomberos han tenido que realizar varias actuaciones desde la pasada madrugada, principalmente por la caída de árboles. De hecho,la gencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado los avisos naranja y amarillo por rachas muy fuertes de viento del oeste, noroeste y norte, que alcanzarán e incluso superarán los 120 km/h, con especial incidencia en la provincia de Castellón.

Esta tarde, pasadas las siete, se ha requerido la presencia de los bomberos en el casco antiguo, frente a la Torre. Los vecinos habían alertado de la caída de cascotes en un edificio protegido pero en desuso desde hace varios años. De hecho, el inmueble tiene una malla de protección para evitar cualquier caída de elementos de su fachada. Durante la jornada han soplado vientos de hasta 75 km/h, según datos del portal Avamet.

Los bomberos actuando sobre el palacete de la influencer en Torrent / L-EMV

Hasta el lugar se ha desplazado un equipo de bomberos del parque de Torrent que, con la ayuda de una escalera elevadora, han tratado de sanear la zona que presentaba mayores problemas, junto a una de las ventanas de la fachada frente a la casa de la cultura.

El palacete conocido como Cà El Parat en Torrent, antes de proteger la fachada con una malla. / Tomás Roselló

Palacete vendido en 2024

El palacete, conocido como Cà El Parat, donde se ha registrado el incidente es propiedad de Cristina Gilabert, una influencer con 2,9 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. La compra de este inmueble, contemplado dentro del catálogo de Protecciones de Torrent, se produjo en noviembre de 2024 a través de la empresa propiedad de la influencer, con sede en Alborache, destinada al asesoramiento nutricional, físico y coaching deportivo. Esta joya patrimonial en peligro, será reformada por el arquitecto Juanjo Rojo, de Basic Factory Studio, estudio de arquitectura y diseño con sede en Murcia, que lleva a cabo proyectos residenciales, culturales, corporativos y públicos tanto a nivel nacional como internacional.

Noticias relacionadas

Juanjo Rojo y Cristina Gilabert, arquitecto y propietaria de Càl PArat. / L-EMV

Fueron ellos dos, la conocida en redes como "@criscanaria5 y Juanjo Rojo los encargados de anunciar la adquisición en Instagram,con un vídeo delante del palacete. "Por fin os puedo presentar a Juanjo Rojo, mi arquitecto de confianza, para anunciaros un súper proyecto, uno de los más grandes de mi vida. Estoy muy nerviosa por empezar y saber el paso a paso". "Es un proyecto, una cosa compleja que hay que ir paso a paso, porque hay que hablar con ayuntamiento, Generalitat, Patrimonio y tenemos una fachada protegida", apuntaba Rojo.