Xirivella construirá un nuevo barrio de 4.000 viviendas a salvo de riadas a 7 minutos de València

Xirivella contará con un nuevo barrio de 4.000 viviendas, situado en la zona conocida como l'Alqueria Alta, junto a la piscina y el campo de fútbol. El vicepresidente y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus ha firmado un protocolo con la alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, para desarrollar este proyecto amparado en el Plan Especial de Reconstrucción Urbana (PEUR), que permite el desarrollo urbanístico en zonas no inundables, reduciendo en casi un tercio los tiempos.

"El protocolo es la hoja de ruta que vamos a seguir las dos administraciones. La propia Generalitat tomará el planeamiento que vendrá del Ayuntamiento, lo hará propio, desarrollará el plan y completará toda la urbanización de la zona. Es un horizonte que parece largo, pero en términos urbanísticos no lo es, porque en pocos años podremos empezar a ver realidades", explica el conseller Martínez Mus.

Firma del protocolo. / A.X.

Por su parte, la alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, subrayó que el objetivo prioritario es que los jóvenes de la localidad "no se vayan a otros municipios y se queden aquí a construir su proyecto de vida". El nuevo barrio, que ocupará una superficie de unos 80.000 metros cuadrados, se ha diseñado bajo criterios de sostenibilidad y conexión con el entorno rural. "No se trata solo de construir, sino de vivir bien y acercar a los ciudadanos a la huerta", afirmó Bartual, rechazando modelos urbanísticos previos y apostando por una integración ecológica que mejore la calidad de vida de los actuales 32.000 habitantes.

Bartual asegura que su intención es que sea un barrio de vivienda pública , y que aunque no se atreve a dar plazos concretos, "esperamos qu ela primera fase, de 800 viviendas, pueda empezar a ser una realidad en cuatro o cinco años", apunta.

PEUR, un instrumento al servicio de los municipios

En virtud del convenio suscrito, la Generalitat se compromete a tramitar y aprobar los PEUR que permitan la creación de suelo finalista para la construcción de viviendas en Xirivella, poniendo así disposición del Ayuntamiento de la localidad estos instrumentos urbanísticos.

Plano. / A.X.

Por su parte, el Ayuntamiento de Xirivella se encargará de impulsar las iniciativas urbanísticas necesarias, así como de la redacción, tramitación y aprobación de la programación, la ejecución de las obras de urbanización y la colaboración activa con la Generalitat en todas las fases del proceso.

El protocolo suscrito, tiene una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable hasta un máximo de ocho, y prevé la posible creación de una comisión para el seguimiento, la coordinación y la resolución de incidencias.

La figura de los PEUR fue creada por la ley /2025, de 15 de abril, de la Generalitat, de medidas urgentes para favorecer las tareas de reconstrucción tras los daños producidos por la dana, como un instrumento de planeamiento flexible que permite obtener suelo finalista para la construcción de viviendas o polígonos industriales o terciarios, cuya tramitación y aprobación es autonómica.

Ámbito total de reparto, sector residencial más anillo verde. / A.X.

Todo ello con el objetivo de facilitar, con las determinaciones urbanísticas que resulten necesarias, las tareas de reconstrucción y atender la necesidad de ubicación de nuevas viviendas.

Al acto de firma del convenio han asistido también el comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida; la secretaria autonómica de Medio Ambiente, Sabina Goretti; la directora general de Recuperación y Reconstrucción, Sandra Castillo, y el director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, Miguel Ángel Ivorra.

Mejora en Cercanías y la llegada del TRAM

Este nuevo barrio está situado cerca de las vías donde está planeado el túnel que mantiene bloqueado Adif, que conectará la avenida Virgen de los Desamparados con el polideportivo y por tanto con esta nueva zona urbanística , Bartual ha aprovechado para reclamar una mejora del transporte: "Exigimos al Ministerio de Transportes la inversión necesaria en la línea C3 de Cercanías, con su electrificación, el desdoble de vía y la creación de un túnel pasante. Asimismo, el consistorio mantiene en su hoja de ruta la llegada del metro y el estudio de viabilidad para implementar el MetroTRAM como vía de conexión rápida con València", concluyó.