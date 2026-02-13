Afectados de la dana de l'Horta ayudan a pueblos de Granada a recuperar la normalidad tras la riada

El colectivo solidario Nave Albal, surgido tras la dana, ha completado este viernes diez horas de un viaje marcado por una mala meteorología para ayudar a los vecinos de Dúdar, Quéntar, Pinos Genil y Huétor Tájar (Granada) a reconquistar la normalidad que ha desdibujado el temporal.

El mal tiempo ha marcado el viaje entre Valencia y Granada de este grupo de voluntarios que conocen bien el impacto de las riadas y que han llegado a la provincia con vehículos cargados para facilitar la retirada del agua y otras labores.

La portavoz de este proyecto solidario, Ana Isabel Martínez, ha explicado a EFE que han llegado a Granada con retraso porque las fuertes rachas de viento que protagonizan la jornada han forzado un trayecto más lento y que han sido recibidos "de una manera increíble" por los afectados.

El grupo, integrado por seis voluntarios del proyecto Nave Albal y seis bomberos de la ONG 'Bombers pel Mon', ha dividido las actuaciones en dos bloques para utilizar motobombas con las que achicar agua en los pueblos de la Vega de Granada y en Huétor.

"Hemos llegado con fuerza, alegría, abrazos y ayuda profesional", ha resumido Martínez, que ha sumado a esa lista el material donado por vecinos y colectivos para facilitar las tareas de limpieza.

En Huétor Tájar, los bomberos voluntarios se han sumado a las tareas de achicar agua en un edificio en construcción de este municipio, una futura residencia de ancianos de la que han sido desalojados los trabajadores como medida preventiva para garantizar su seguridad.

"El recibimiento ha sido increíble"

El equipo valenciano ha viajado hasta Granada con autobombas industriales y portátiles, bombas de achique para limpiar barro de domicilios y locales, mangueras, botas de agua, capazos y guantes de trabajo, entre otros.

Los voluntarios trabajarán todo el viernes de manera coordinada con las administraciones y volverán a Valencia, aunque la media docena de bomberos alargará su estancia en Huétor Tájar al menos tres días.