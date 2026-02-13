Alboraia instala un sistema de control y captura de jabalíes

Ante la creciente presencia de jabalíes en zonas urbanas y periurbanas, el Ayuntamiento de Alboraia ha decidido implementar un servicio puntual de control y captura mediante el sistema tecnológico Tecnotraps Smart Pro. Esta iniciativa, presupuestada y asignada a la empresa especializada ADDA OPS S.A., tiene como objetivo abordar de manera eficaz y selectiva la incidencia causada por uno o dos ejemplares en caso de ser detectados en el término municipal.

La proliferación del jabalí en los últimos años, ha generado diversos conflictos como daños agrícolas, colisiones con vehículos, afectación a la biodiversidad, riesgos sanitarios y deterioro de infraestructuras urbanas. Consciente de esta problemática, el consistorio ha optado por una actuación técnicamente planificada y ajustada a la normativa vigente en materia de bienestar animal.

El servicio se desarrolla en varias fases. En primer lugar, se ha realizado un estudio inicial para identificar las zonas de movimiento y actividad de los animales, utilizando técnicas de seguimiento y georreferenciación. Posteriormente, se ha instalado una jaula Tecnotraps Smart Pro en el lugar determinado, equipada con cámaras de fototrampeo que permiten monitorizar en tiempo real y activar el mecanismo de captura de forma remota.

Una vez capturados los ejemplares, personal técnico especializado procederá conforme a los protocolos legales de bienestar animal, garantizando en todo momento la minimización del sufrimiento.