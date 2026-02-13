La alerta por viento extremo frustra los actos del fin de semana en l'Horta

La alerta decretada por rachas de viento huracanado que pueden suponer un riesgo extremo para la población ha llevado a muchos ayuntamientos a suspender o posponer los actos que tenían programados para el fin de semana.

Es el caso de Torrent, la capital de l'Horta Sud, que ha avisado de que con motivo de la alerta naranja que se espera para este sábado, cancelará el mercado ambulante, las actividades deportivas programadas y cierra los paelleros y áreas recreativas. Así lo ha comunicado a través de sus redes sociales esta ciudad, que no ha sido la única en tomar esta decisión. Alfafar ha cancelado la tradicional Feria Medieval de Sant Sebastià por el mismo motivo: el viento.

En Burjassot han avisado de la suspensión de actos al aire libre y eventos deportivos el viernes y el sábado y en Moncada pospondrán el Carnaval y el Cocoloco on Tour para el fin de semana del 20 de febrero por las alertas meteorológicas. En el pueblo vecino de Rocafort tampoco habrá Carnaval. En Alboraia, si se mantiene el aviso por vientos tampoco se harán actos en la calle y en Manises también se ha dejado para otro momento un acto infantil en la calle Riba-Roja.

En Massanassa se ha decretado el cierre de parques infantiles, del cementerio y se han suspendido las actividades al aire libre en el polideportivo, unas medidas que son generales en casi todos los municipios. Paiporta se ha sumado también a estas medidas tras celebrar un Cecopal este medio día, con la suspensión de las actividades del fin de semana. El ayuntamiento llama a extremar las precauciones el sábado y el domingo.

En Xirivella, por su parte, el ayuntamiento ha publicado un comunicado en el que suspende la cabalgata fallera de este fin de semana así como las actividades deportivas y al aire libre. Se espera que conforme vaya pasando el día, más pueblos de las comarcas de l'Horta Nord y l'Horta Sud se vayan sumando a las restricciones.