El Ayuntamiento de Alfafar y Tragsa definen actuaciones urgentes en parques de Orba y Alfalares

El Ayuntamiento de Alfafar ha celebrado una reunión técnica de coordinación con Tragsa para definir actuaciones a corto plazo en parques y jardines de los barrios de Orba y Alfalares, con el objetivo de empezar a recuperar estos espacios verdes mientras se redactan y tramitan los proyectos de reconstrucción integral.

En el encuentro participaron la gerente de Tragsa, Sonia Monzó, junto a su equipo técnico, además de los proyectistas responsables de las zonas verdes de ambos barrios.

La cita sirvió para concretar intervenciones previas que puedan ejecutarse de manera inmediata y que, según el consistorio, contribuirán a mejorar la salubridad y el bienestar emocional de la ciudadanía en el proceso de reconstrucción.

Entre los espacios analizados figura el parque de la Senia, en Alfalares, situado junto a las vías y actualmente vallado. En esta zona ya se han identificado trabajos iniciales que permitirán una recuperación progresiva del entorno.

La importancia de ver avances para el alcalde

El alcalde, Juan Ramón Adsuara, ha subrayado la relevancia de iniciar mejoras sin esperar a que concluyan todos los trámites administrativos: “Los proyectistas nos confirman que hay actuaciones que ya se pueden realizar, y eso nos permite empezar a mejorar los parques sin esperar a que finalicen todos los trámites administrativos”.

El primer edil ha insistido, además, en la necesidad de que los barrios perciban avances visibles: “Es fundamental que los vecinos y vecinas de Orba y Alfalares vean que hay movimiento y que se trabaja para recuperar unos espacios que son esenciales para la vida diaria y la convivencia”.

Agilizar las soluciones técnicas

Según el Ayuntamiento, la reunión también ha permitido desbloquear intervenciones que hasta ahora no podían activarse y fijar un marco de trabajo “más flexible” para ejecutar mejoras de forma progresiva.

Adsuara ha agradecido la “disponibilidad” de Monzó y del equipo de Tragsa para “agilizar soluciones técnicas y avanzar con rigor y sensibilidad hacia las necesidades de la ciudadanía”.