Catarroja aprueba su Agenda Urbana para la reconstrucción con participación ciudadana

El pleno del ayuntamiento ha aprobado la Agenda Urbana de Catarroja con el voto favorable de todos los grupos municipales, salvo Vox, que se ha abstenido. El documento establece la planificación estratégica del municipio e integra la Agenda Urbana de la Reconstrucción tras la dana. Representa una herramienta clave para la gestión de la recuperación y afronta los retos de futuro desde una visión integral.

Se trata del resultado final de un amplio proceso de diagnóstico y participación ciudadana desarrollado desde junio de 2025, dentro del programa Catarroja Avança. La aprobación de la Agenda Urbana permitirá el acceso a fuentes de financiación, como la convocatoria Feder - Edil Dana y otros fondos para la realización de proyectos estratégicos para la localidad.

Su elaboración ha partido del Plan Estratégico de Catarroja 2030, aprobado poco antes de la dana y que ya había iniciado un proceso de planificación y participación ciudadana en el municipio. Este compromiso con la planificación estratégica no solo se ha mantenido, sino que se ha reforzado y adaptado a la nueva realidad derivada de la emergencia climática, incorporando la metodología de la Agenda Urbana y el enfoque específico de la reconstrucción. De este modo, el consistorio ha dado continuidad al trabajo iniciado y lo ha situado en el centro del proceso de recuperación del municipio.

Vox, el único que votoó a favor de aprobar la Agenda Urbana en Catarroja. / A.C.

Para la alcaldesa de la localidad, Lorena Silvent, el objetivo principal de la Agenda Urbana ha sido “convertir la emergencia en un catalizador de transformación profunda, planteando una visión que apuesta por reconstruir el municipio bajo criterios de sostenibilidad, equidad y resiliencia, integrando la recuperación material con la regeneración social, ambiental y económica”.

En coherencia con los marcos estratégicos estatal, autonómico y local, la Agenda Urbana se ha definido como un instrumento operativo para impulsar un nuevo modelo urbano, capaz de anticiparse a futuras crisis, reducir vulnerabilidades estructurales y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía a largo plazo.

Diagnóstico socioeconómico

La planificación se ha sustentado en una base técnica y científica sólida, apoyada en una serie de diagnósticos elaborados tras la dana y acompañados de procesos específicos de participación ciudadana. Entre ellos, se encuentran el diagnóstico socioeconómico sobre el impacto de la dana en el tejido económico local; el análisis de la calidad de vida y de los servicios en Catarroja; el Plan Municipal de Vivienda; el estudio de infraestructura verde y preservación de la huerta para la resiliencia climática, Catarroja Verda; la identificación de iniciativas vecinales para la dinamización de los barrios; el estudio para la actualización del Plan de Actuación Municipal frente a Inundaciones (PAM IN) y el desarrollo de su plan de implantación. Estos trabajos se han sumado a los procesos participativos realizados en su día en el marco del Plan Estratégico 2030.

Asimismo, como respuesta inmediata a la emergencia, el ayuntamiento ha elaborado el Plan de Acción Municipal (PAM), que ha ordenado la primera respuesta municipal ante la catástrofe. Tanto este documento como el Plan Estratégico 2030 se han incorporado a la Agenda Urbana de Catarroja, reforzando su carácter de marco único de planificación estratégica.