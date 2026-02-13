Estudiantes de Alaquàs se concentran en el Castell para promover la cultura de la paz

Alaquàs se ha unido hoy contra los discursos de odio. Una representación de todos los centros educativos se han concentrado en el Castell de Alaquàs para elaborar un manifiesto conjunto con el fin de promover la cultura de la paz.

La mañana se ha iniciado con una bienvenida por parte de la Regidora de Educación del Ayuntamiento de Alaquàs, Marian Espert, la Regidora de Cultura, Marta Murciano y el director del IES Dr. Faustí Barberà, Francisco Javier Soriano. A continuación se ha celebrado una ponencia a cargo de Carmen Cuenca, técnica de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en la Comunitat Valenciana.

Seguidamente, las y los representantes de las escuelas e institutos se han distribuido por equipos de trabajo para elaborar el manifiesto que se ha leído a continuación. Este manifiesto simbolizará el compromiso de nuestro pueblo para garantizar un entorno seguro, respetuoso e inclusivo para todas las personas.

Esta actividad es el colofón a la primera edición de las Jornadas frente los discursos de odio organizadas por el IES Dr. Faustí Barberà con el objetivo de sensibilizar el alumnado sobre la importancia de actuar desde la cultura de la paz, ayudarlos a posicionarse frente los discursos de odio y aproximar de manera histórica el alumnado a la emergencia humanitaria en Palestina, fruto del conflicto armado israelí-palestino.

Las actividades se iniciaron el pasado 9 de febrero con la charla por parte del movimiento BDS-PV (Boicot, Desinversiones y Sanciones) a cargo de Neus Fàbregas Santana, activista por los Derechos Humanos y i Aysa Nueve militant d’Al-Yudur (Juventud palestina en la Estado Español) y miembro del BDS-PV.

Charla sobre inmigración

El 10 de febrero se celebró una charla sobre inmigración a cargo de Clara Piqueras Cerdá, investigadora vinculada en el Centro de Estudios e investigación en Migraciones de la UAB. El día 11 de febrero tuvo lugar la charla ‘Sombras de palabras: Recuperar la memoria histórica’ a cargo de Judith García Hernández, Julia Huedo Berenguer, Malin Simon Fuentes i Loreto Lumbreras, las cuatro nacidas en familias represaliadas a la dictadura.

El consistorio ha destacado el papel de las comunidades educativas de nuestra localidad en la sensibilización y puesta en marcha de iniciativas que hacen del mundo un lugar más justo.

El manifest:

Som els xiquets i xiquetes de la comunitat educativa d’Alaquàs i hui, reunits al nostre castell, volem dir ben clar com volem que siga el nostre món.

Rebutgem les guerres i qualsevol forma de violència.

No acceptem els insults, els menyspreus ni el maltractament cap a cap persona, siga pel color de la pell, la religió, l’orientació sexual o per ser diferent.

Ens oposem al racisme, als estereotips i a les discriminacions, també quan dificulten trobar treball o participar en la societat.

No volem bullying ni cap tipus d’assetjament ni acceptem que es jutge les persones sense conéixer-les.

No volem que ningú desitge la mort ni el mal a una altra persona i per això rebutgem que la gent es tracte malament o que s’aprofite dels altres.

Defensem les ONG que ajuden sense ànim de lucre i totes les persones que acullen i ajuden qui ho necessita sense esperar res a canvi.

Demanem polítics que treballen per ajudar les persones i millorar la vida de tots i totes.

Defensem la llibertat d’expressió i el dret de totes les persones a viure amb dignitat, tinguen les creences que tinguen.

Creiem que totes les persones tenen dret a menjar sa, a una educació de qualitat, a viure en pau i amb respecte. Volem una societat que resolga els conflictes parlant, no amb odi, ràbia ni menyspreu.

Imaginem un món sense fronteres, ni físiques ni mentals, on cap persona se senta separada per murs invisibles.

Visualitzem un món sense guerres, ni per territoris ni per religions, on els conflictes es resolguen parlant i escoltant-se.

Somiem amb una generació sense racisme ni discriminació, on la diversitat siga una riquesa i no un problema, amb polítics que ens escolten de veritat, que busquen solucions als nostres problemes i que treballen per una igualtat real per a tots i totes.

Tenim l’esperança de construir un món diferent, on puguem expressar-nos amb llibertat i sense por i imaginem un món on l’orientació i la identitat sexual no siguen ni un problema ni un delicte, sinó una part més de qui som. Un món amb llibertat d’expressió, respecte i oportunitats per a totes les persones.

Hui ens comprometem a respectar-nos, a no jutjar per l’aparença i a treballar per una igualtat real, a no compartir continguts, imatges o comentaris que facen mal.

Prometem informar-nos abans d’opinar o difondre alguna cosa, per no caure en rumors o notícies falses.

Ens plantem davant la injustícia i intervindrem amb paraules de suport i ajuda quan algú ho necessite.

Perquè junts i juntes podem construir un món millor, començant pel nostre poble i per la nostra escola.