Compromís reclama "transparencia" y un calendario "exigible" al Ayuntamiento de Paterna sobre los terrenos del cuartel

La oposición ha reaccionado con dureza al último anuncio del Gobierno local sobre un futuro "acuerdo de cesión" vinculado a los terrenos militares de la antigua base Daoiz y Velarde. Compromís per Paterna ha reclamado un calendario “exigible”, información pública detallada "con transparencia" y "garantías de participación ciudadana" para definir los usos futuros de un ámbito clave para el barrio de Campamento y el conjunto de la ciudad.

Tal como informó Levante-EMV, el Ayuntamiento de Paterna y el Ministerio de Defensa ultiman el convenio que debe desbloquear la gran transformación de los terrenos del Acuartelamiento Daoiz y Velarde, una operación urbanística largamente perseguida por el municipio y, en especial, por los barrios del entorno. Sobre todo, Campamento. El acuerdo, según la propuesta de convenio que adelantó el consistorio, pivota sobre tres ejes: vivienda asequible con 2.000 pisos de VPP, una gran zona verde de uso ciudadano de 40.000 metros cuadrados que se obtendría con una cesión y la incorporación de dotaciones públicas al obtener edificios como el denominado "Cuartel de Artilleros".

El concejal de Compromís, Carles Martí, ha criticado que el Ejecutivo municipal "presenta titulares, pero no los acompaña de hechos reales”, y ha recordado que ya hubo anuncios previos en 2019 —cuando se habló de un protocolo con el Ministerio de Defensa— y en 2022, con la cesión del primer edificio para el futuro Campus de Formación Profesional, sin que, según la formación, se hayan traducido en “soluciones tangibles” ni en un desarrollo urbanístico y social efectivo.

"No valen fotos"

“No nos valen fotos con ministros ni comunicados oficiales si después no hay un calendario exigible y criterios claros de participación ciudadana”, ha señalado Martí, quien también ha lamentado que el anuncio del equipo de gobierno no haya venido acompañado de mecanismos de consulta sobre los usos finales del suelo ni sobre compromisos como la protección de zonas verdes o la incorporación de vivienda pública.

Demanda vecinal de hace años

Compromís subraya que en Campamento existe desde hace años una demanda vecinal de espacios verdes, instalaciones públicas y equipamientos, y advierte de que el último anuncio “parece repetir el mismo guion” sin aportar datos concretos.

Por ello, la coalición ha pedido que se haga público “todo el contenido” del acuerdo con Defensa —plazos, condiciones, obligaciones y alternativas— y ha instado a convocar mesas vecinales y técnicas abiertas para implicar a la ciudadanía en la definición del futuro de estos terrenos.