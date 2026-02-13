Albal invertirá casi medio millón de euros en mejorar instalaciones deportivas gracias a la Diputació de València

La Diputació de València ha aprobado en el último decreto del Pla Obert 24-27, el programa provincial de inversiones que coordina la vicepresidenta Natàlia Enguix, dos proyectos de gran relevancia para el municipio de Albal, relacionados ambos con la mejora de instalaciones deportivas, y que suponen una inversión de casi medio millón de euros procedentes de la institución. Por un lado, el ayuntamiento de la localidad de l’Horta Sud va a llevar a cabo la reforma integral de los vestuarios del campo de fútbol de Santa Ana. Además, el consistorio acometerá la reparación y reposición del césped artificial de los campos de fútbol 7 del polideportivo municipal La Balaguera.

El primero de estos proyectos, que contará con una financiación de 350.000 euros por parte de la Diputación, llega tras años de arreglos parciales en los vestuarios del campo de fútbol de Santa Ana. “Hasta ahora los continuos problemas que presentaban estas instalaciones se habían ido aplazando con pequeñas reparaciones, pero era necesario realizar una reforma integral como la que vamos a llevar a cabo porque los vestuarios estaban completamente obsoletos”, ha explicado el alcalde de Albal, José Miguel Ferris.

Vestuario del Campo Fútbol de Santa Ana. / Dival.

Hay que tener en cuenta que estas instalaciones son utilizadas por un gran número de personas de la localidad, ya que el equipo de fútbol que habitualmente juega en el campo fútbol cuenta en sus filas con alrededor de 400 niños. Está previsto que las obras comiencen a ejecutarse a lo largo del mes de abril, y se espera que concluyan de cara al verano.

En cuanto a la reposición del césped artificial, se trata de un proyecto muy demandado por los habitantes de Albal, ya que las instalaciones del polideportivo municipal La Balaguera las disfruta buena parte de la población. La corporación provincial va a destinar más de 130.000 euros para que el ayuntamiento pueda acometer estas obras.

Otros proyectos

Además de los proyectos aprobados en el último decreto del Pla Obert, el gobierno local de Albal tiene previsto presentar próximamente la rehabilitación de parte del caso histórico para su aprobación. La actuación se centra en la calle San Vicente, y consiste en la mejora del ciclo integral del agua, la repavimentación y la semi peatonalización de esta zona del núcleo urbano del municipio.

Además, se espera ejecutar ya las obras de remodelación del arbolado y de la vía pública del entorno de La Balaguera, un proyecto que pertenece al Plan de Inversiones 22-23. Albal tiene asignados 2.073.714 euros en el Pla Obert d’Inversions, lo que supone casi medio millón más que en los planes de la legislatura anterior.

El alcalde valora la agilidad

El alcalde Ferris ha valorado muy positivamente el nuevo Pla Obert cuatrienal 23-27, ya que “nos ha hecho el mundo más fácil a todos los alcaldes. Dando agilidad a proyectos que estaban paralizados desde hace varios años. Ha supuesto una simplificación de todo el sistema y nos ha permitido trabajar mejor en nuestra planificación”.

En el mismo sentido, el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha recalcado que “Albal es un buen ejemplo de inversiones útiles para mejorar un municipio”. “El Pla Obert está dando sus frutos, estamos recogiendo la cosecha de una semilla que plantamos hace más de dos años, que ideamos para que los pueblos pudieran ser autónomos y que, viendo el volumen de proyectos que ya están aprobados, creemos que acertamos”, ha defendido.

Por su parte, la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, ha subrayado que con el último decreto ya se han aprobado 926 las actuaciones dentro del plan cuatrienal de la Diputació de València: “Estamos asistiendo a una transformación real de la provincia a través de todas las mejoras que los municipios están realizando; les estamos acompañando, pero son ellos los ejecutores, los verdaderos protagonistas de la evolución de sus pueblos porque son los que mejor saber qué necesitan”.