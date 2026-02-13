Elena Albalat acompañada por la alcaldesa de Amparo Folgado, visitan a una persona dependiente beneficiaria del programa ‘Menjar a casa’

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha acompañado a la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, en la visita al domicilio de una persona mayor en situación de dependencia que recibe atención a través del programa ‘Menjar a casa’, un recurso que garantiza la entrega diaria de menús completos y adaptados a las necesidades médicas y nutricionales de los usuarios.

La visita ha permitido conocer de primera mano cómo se presta este servicio en Torrent y comprobar directamente la calidad de la atención que reciben las personas mayores en su propio entorno. Se trata de una iniciativa que refuerza la política social de proximidad, basada en la atención personalizada y en la colaboración institucional entre la Generalitat Valenciana y los ayuntamientos.

Durante la visita, la alcaldesa ha puesto en valor la importancia de que las personas mayores dependientes puedan permanecer en su hogar, rodeadas de su entorno y con los apoyos necesarios para garantizar su bienestar.

“Desde el Ayuntamiento de Torrent creemos firmemente en una política social cercana, que pone a la persona en el centro. Programas como ‘Menjar a casa’ permiten que nuestros mayores sigan viviendo en su hogar con dignidad, seguridad y tranquilidad”, ha afirmado Folgado.

El programa no consiste en una prestación económica, sino en un servicio directo que asegura la entrega diaria de menús equilibrados y adaptados a las condiciones de salud de cada beneficiario, contribuyendo a prevenir situaciones de riesgo asociadas a una alimentación inadecuada y reforzando el seguimiento social de cada caso.

Amparo Folgado y Elena Albalat con la usuaria. / A.T.

Este servicio está financiado por la Generalitat a través del contrato programa y gestionado desde la proximidad municipal, lo que permite adaptar la atención a la realidad social de cada usuario. En el conjunto de la Comunitat Valenciana, la Generalitat destina 2,5 millones de euros a los ayuntamientos para el desarrollo de este recurso.

La consellera ha explicado que los servicios de ayuda domiciliaria para atender a las personas mayores dependientes son esenciales y ha subrayado que “el Consell está mejorando la financiación, ampliando servicios y trabajando de la mano de los ayuntamientos para que la atención llegue donde las personas dependientes y sus familias lo necesitan”, ha afirmado la consellera.

“Queremos que las personas en situación de dependencia puedan seguir viviendo en su casa con dignidad, seguridad y apoyos profesionales adecuados y estos recursos son esenciales para lograrlo y también para aliviar la carga de cuidados que asumen las familias”, ha señalado Albalat.

Coordinación institucional al servicio de las personas

La alcaldesa ha subrayado la importancia de la colaboración entre administraciones para fortalecer el sistema público de atención a la dependencia.

“La coordinación entre la Generalitat y los ayuntamientos es clave para que los recursos lleguen donde realmente se necesitan. Desde Torrent trabajamos cada día para que ningún mayor dependiente se quede sin la atención que merece”, ha señalado.

En este sentido, Folgado ha destacado que ‘Menjar a casa’ forma parte de una red más amplia de servicios complementarios destinados a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, entre los que se encuentran el programa ‘Major a casa’, que incluye servicios como comida a domicilio, lavandería semanal y limpieza del hogar, con una inversión autonómica cercana a los 800.000 euros, y el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), uno de los pilares del sistema público de dependencia en la Comunitat Valenciana, con una inversión anual aproximada de 126,4 millones de euros .

Un modelo que protege a las personas y apoya a las familias

La alcaldesa ha querido poner el acento no solo en la atención directa a las personas dependientes, sino también en el apoyo que estos servicios suponen para sus familias.

En este sentido, la hija de la persona beneficiaria ha querido compartir su experiencia, destacando el impacto positivo del programa tanto en su madre como en el conjunto de la familia, “el programa Menjar a Casa ha supuesto una mejora enorme en la calidad de vida de mi madre. Ella ya no puede cocinar, y eso le generaba frustración y preocupación. Ahora sabe que cada día tiene su comida preparada, saludable y variada, sin tener que hacer ningún esfuerzo. Eso le ha dado tranquilidad, seguridad y más bienestar en su día a día”.

“Para la familia también ha sido un alivio. Ya no estamos pendientes de si ha podido cocinar o si está comiendo bien. Sabemos que está bien atendida y eso nos da mucha paz. Además, durante el proceso de valoración de la dependencia nos hemos sentido muy acompañados por las trabajadoras sociales Silvia y Carolina, nos han asesorado muy bien desde el principio. Nos han explicado todo con claridad, nos han orientado en cada paso y siempre han sido cercanas, agradables y muy profesionales”, ha añadido.

La consellera y la alcaldesa con la usuaria. / A.T.

“Detrás de cada persona dependiente hay una familia que también necesita respaldo. Estos programas alivian la carga de cuidados y aportan tranquilidad, sabiendo que cuentan con profesionales y con un sistema público que responde”, ha manifestado la alcaldesa.

Finalmente, Amparo Folgado ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento de Torrent con el fortalecimiento de los servicios sociales municipales, trabajando desde la cercanía, la sensibilidad y la responsabilidad institucional.

“Torrent seguirá apostando por reforzar los recursos sociales, mejorar la atención domiciliaria y acompañar a nuestros mayores en esta etapa de su vida. Cuidar de quienes nos cuidaron es una obligación moral y una prioridad política”, ha concluido Folgado.