Fallece el empresario José Royo Martí, que presidió el Club de Gerentes de Torrent

El empresario José Royo Martí ha fallecido este viernes, a los 84 años, en Torrent. El histórico dirigente empresarial estuvo al frente de la empresa familiar Envases Industriales Martí SA y fue promotor de diversos medios de comunicación en la comarca de l'Horta Sud, entre los que destacaron la histórica Torrent Cable, una de las primeras televisiones por cable en España, Tele Cable Alaquàs, y Radio Torre.

Royo fue toda una referencia e institución en el asociacionismo empresarial, tanto en Torrent como en Valencia. José Royo estuvo al frente del Club de Gerentes en los años 90 del siglo pasado, en el momento del mayor auge y actividad de la entidad, que llegó a contar con una sala de bolsa conectada con la bolsa de Valencia.

También en el ámbito empresarial fue uno de los fundadores de la Federación de Polígonos de la Comunitat Valenciana, la actual Fepeval. Asimismo estuvo en la junta directiva de la Cámara de Comercio. Es reseñable su destacada participación en la primera etapa del Foro Empresarial de l'Horta Sud. Y como emprendedor también hizo alguna incursión en el sector inmobiliario.

Muy implicado en la vida social

Royo era todo un referente de empresario implicado en la vida social. En el ámbito de la sociedad torrentina, José Royo fue un histórico fallero de la comisión Avinguda de Torrent, de la que fue dirigente. Sus hijas Ana y Mari Carmen Royo tomaron su ejemplo y su relevo en esta falla. En cuanto a las fiestas de la Semana Santa, fue miembro de la Hermandad del Cristo de Medinaceli. Participó junto a su hermano José Luis en la creación de la imagen y el anda y de ahí que eran padrinos de la entidad.

El empresario participaba en numerosas actividades benéficas de la ciudad y colaboraba, por ejemplo, con la Asociación local de lucha contra el cáncer. Es destacable, a lo largo de su trayectoria, su gran faceta colaboradora con la institución municipal, ya que era partícipe de cualquier iniciativa que le pedía el ayuntamiento.

Apasionado del fútbol

Otra de sus pasiones era el fútbol. Estuvo muy vinculado al Torrent CF tanto como jugador en su juventud como en la directiva, siendo un habitual en las gradas durante años.

La misa funeral

La familia ha comunicado que este sábado, a partir de las 10,30 horas, tendrá lugar el velatorio de José Royo en el Tanatorio Mémora de la ciudad, mientras que el domingo será la misa en la Iglesia de la Asunción, a las 11,15 horas.