L’Horta Sud recibirá a una delegación de la UE para analizar la reconstrucción y debatir sobre cooperación europea

La comarca de l’Horta Sud se prepara para recibir la próxima semana a una delegación formada por representantes de al menos 12 gobiernos intermedios de la Unión Europea, que visitará el territorio para comprobar el avance de la reconstrucción y participar en varias jornadas de trabajo en el marco del consorcio Partenalia, cuya presidencia ostenta la Mancomunitat de l’Horta Sud desde 2024.

La agenda arrancará el 17 de febrero, cuando la comitiva llegue a València y se traslade a l’Horta Sud para realizar un recorrido en autobús por distintos puntos de la zona cero, con el objetivo de conocer de primera mano el estado de las actuaciones y su evolución.

El presidente de la Mancomunitat y de Partenalia, José F. Cabanes, ha subrayado el valor de esta visita en un momento en el que la cooperación europea se considera clave para reforzar la acción pública: “Los lazos con Europa son imprescindibles para avanzar en democracia y en políticas para las personas”, ha señalado, destacando también el interés del intercambio de experiencias con otras entidades supramunicipales.

Entre las instituciones participantes figuran gobiernos intermedios de España, Alemania e Italia. En la delegación se incluyen varias diputaciones provinciales españolas —entre ellas las de València, Castelló, Almería, Badajoz, Cáceres, Jaén y Tarragona—, además de los gobiernos provinciales de Hannover (Alemania) y Lucca (Italia) y el área metropolitana de Turín (Italia).

Consejo político

El plato fuerte llegará el 18 de febrero con la reunión del Consejo Político de Partenalia en el Museu de l’Horta Sud, con sede en Torrent, donde se aprobará el plan de acción del consorcio y la incorporación de dos nuevos socios. En esa misma sesión se formalizará, además, el relevo en la presidencia, tras los dos años de mandato de la Mancomunitat desde 2024.

Por la tarde, el programa continuará con una sesión técnica centrada en participación juvenil en políticas públicas y procesos electorales, a través de distintas ponencias preparadas por el equipo técnico de Partenalia.

Desde 2020

La Mancomunitat de l’Horta Sud forma parte de Partenalia desde 2020 y ya ocupó la vicepresidencia entre 2022 y 2024, antes de asumir la presidencia del consorcio europeo que ahora convierte a l’Horta Sud en punto de encuentro para el debate y la cooperación entre administraciones intermedias.