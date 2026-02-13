Mislata aspira a 9,5 millones de euros de fondos europeos para renovar la Avenida Gregorio Gea tras la dana

El Ayuntamiento de Mislata ha formalizado su candidatura para acceder a 9,5 millones de euros de fondos europeos FEDER 2021-2027, una línea destinada a resiliencia climática, regeneración urbana y dinamización económica en el contexto de actuaciones tras los efectos de la DANA. La propuesta permitiría ejecutar una intervención integral en la Avenida Gregorio Gea, arteria urbana clave de la ciudad y principal corredor comercial y social.

Según ha informado el consistorio, la solicitud se enmarca en la estrategia local de adaptación al cambio climático y mejora del espacio público, con medidas orientadas al refuerzo medioambiental, la modernización urbana y la generación de empleo, buscando un modelo de ciudad “más sostenible, accesible y preparada ante fenómenos meteorológicos extremos”.

Por fases: del eje comercial a la Plaza Mayor

El eje central de la candidatura es la remodelación integral de Gregorio Gea, planteada en tres fases. La intervención contempla una reordenación completa del vial con prioridad para la movilidad sostenible y la calidad del espacio público, además de una mejora de la accesibilidad con eliminación de barreras arquitectónicas y criterios de diseño universal.

Entre las actuaciones previstas, el Ayuntamiento proyecta también la creación de una gran explanada pública con nuevo mobiliario urbano frente al Centro Cultural Carmen Alborch, con la intención de convertirla en un punto de encuentro y participación.

En una fase final, la intervención se extendería a la Plaza Mayor, incorporando nuevas zonas verdes y espacios de refugio climático, con más arbolado, áreas de sombra y soluciones para mejorar el confort urbano durante episodios de altas temperaturas.

El objetivo, añade el consistorio, es reforzar el papel de la avenida como eje peatonal de tránsito entre barrios y elevar la calidad ambiental del municipio.

Trabajo transversal y "financiación imposible" con recursos propios

La candidatura se ha elaborado desde el área de Proyectos Europeos, junto a Urbanismo y Participación Ciudadana, departamento que meses atrás impulsó un concurso de ideas para la reurbanización de la avenida.

El alcalde, Carlos F. Bielsa, subraya que el Ayuntamiento seguirá reforzando la propuesta para optar a una inversión que, en sus palabras, sería inasumible con presupuesto municipal: “con la financiación propia sería imposible”, ha señalado, defendiendo la búsqueda de recursos de otras administraciones para ejecutar grandes proyectos. "De esta forma estamos mejorando nuestra capacidad de financiación de grandes proyectos”, ha añadido el socialista. Así, “Mislata avanza en su planificación estratégica y apuesta por inversiones que permiten mejorar la vida de la gente, transformar el espacio público, e impulsar el emprendimiento económico y comercial”.

Por ahora, se trata de una candidatura a la convocatoria, a la espera de la resolución correspondiente. Mientras tanto, el consistorio defiende que el plan permitiría “transformar el espacio público” y “potenciar el emprendimiento económico y comercial” en uno de los viales con mayor actividad de la ciudad.