Nuevo enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Torrent y la CHJ tras la dana: exige una solución para el Barranco de Saurí

Han pasado 472 días desde que Torrent viviera una gran catástrofe natural, con una avenida de agua sin precedentes sobre todo por el Barranco del Poyo y de l'Horteta, pero que también afectó a otros más pequeños como el de Pequé y Saurí. Este año y tres meses después, sí se están realizando actuaciones en los grandes cauces, como el Poyo donde se llevó por delante puentes y pasarelas, y también en l'Horteta, ya que atraviesan zonas más habitadas. Sin embargo, hay otros canales secundarios que prácticamente están "sin tocar" desde aquel fatídico 29 de octubre, y que también afectan a la habitabilidad de personas. Es el caso del Barranco de Saurí y de la partida la Venteta, que de nuevo, ha vuelto a enfrentar al Ayuntamiento de Torrent con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), competente en el cauce.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha remitido una carta oficial al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, solicitando con carácter de urgencia la definición y ejecución de las obras necesarias para la estabilización y protección de las laderas del barranco del Saurí en la zona urbana de la Venteta, gravemente afectada por la dana del 29 de octubre de 2024.

La misiva se enmarca en la línea de trabajo que el ayuntamiento viene manteniendo desde el primer momento con el organismo de la cuenca, tras las reuniones celebradas en junio y julio de 2025.

En la carta, la alcaldesa recuerda que ya en mayo de 2025 el Ayuntamiento solicitó actuaciones en once zonas de los cauces de l’Horteta, Poyo, Saurí y Pequé, señalando de forma expresa como prioritaria la zona de la Venteta. Posteriormente, en junio, la Comisaría de Aguas comunicó la apertura del expediente, condicionada a disponibilidades presupuestarias y a los principios de cooperación interadministrativa.

Sin embargo, transcurridos ya numerosos meses desde la apertura del expediente, el estado actual del cauce en la zona de la Venteta continúa presentando un deterioro evidente: laderas inestables, arrastres de materiales, erosiones no consolidadas y una configuración hidráulica alterada tras la barrancada.

La dana causó graves daños en la zona de Masd el Jutge. / A.T.

Esta situación no solo mantiene el riesgo estructural en el entorno, sino que está impidiendo a los propietarios acometer con normalidad la reposición de muros, cerramientos, accesos y otros elementos dañados en la zona residencial, ante la ausencia de una solución definitiva que garantice la estabilidad del terreno y del propio cauce.

La incertidumbre técnica sobre cómo quedará configurado el barranco, junto con la falta de una intervención estructural ejecutada por la administración competente en materia de dominio público hidráulico, mantiene a las viviendas existentes en una situación de vulnerabilidad.

Por ello, el Ayuntamiento ha solicitado formalmente a la Confederación Hidrográfica del Júcar que, con carácter urgente, proceda a definir con precisión el alcance de las actuaciones necesarias y a ejecutar las obras de estabilización, protección y consolidación de las laderas dañadas, asegurando la protección efectiva de las viviendas colindantes y reduciendo el riesgo ante posibles nuevos episodios de lluvias intensas.

Un informe técnico completo al servicio de la reconstrucción

Junto a la solicitud, el consistorio ha remitido a la CHJ el “Informe de evaluación de los daños provocados por la DANA de octubre de 2024 en los barrancos del Poyo, l’Horteta y la Cañada de Pequé”, elaborado por el Departamento de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (DIHMA), con la colaboración de los departamentos municipales de Urbanismo e Ingeniería, dirigido por el ingeniero de Caminos Miguel Ángel Eguibar Galán.

Este estudio técnico incluye la caracterización del episodio de la precipitación en la rambla del Poyo y del sistema hidrológico. La Modelación de la lluvia-escorrentía, a identificación de daños en laderas y cauces, la determinación de los volúmenes de tierras desplazados, la propuesta de alternativas y estimación económica de la reposición de daños, la modelación hidráulica, la estimación de caudales trasegados por la dana, la variación del riesgo de inundación situación pre-dana y post-dana y daños personales en el municipio, así como una valoración económica para la reposición de zonas urbanas.

El objetivo es aportar una base técnica sólida que permita definir actuaciones de reconstrucción, prevención y resiliencia, reduciendo caudales y velocidades en futuros episodios extremos.

Dos reuniones en verano

La carta remitida esta semana no es un hecho aislado, sino la continuidad de un proceso institucional iniciado meses atrás con dos reuniones fundamentales, además del escrito ya comentado de mayo, ante la Confederación Hidrográfica del Júcar.

La primera tuvo lugar en junio de 2025, cuando una delegación de vecinos del Mas del Jutge acudió a la sede del organismo para exigir respuestas claras sobre el estudio del barranco del Saurí. En aquel encuentro, al que asistió el concejal de Urbanismo junto a técnicos municipales en señal de respaldo institucional, los residentes trasladaron su preocupación por la falta de plazos, la ausencia de una hoja de ruta definida y la imposibilidad de reconstruir sus viviendas sin conocer el futuro trazado y configuración del cauce.

En esa reunión ya se advirtió que el estrechamiento del barranco y el deterioro de las laderas podían obligar a intervenciones estructurales de mayor alcance, incluso con ocupación puntual de terrenos, para garantizar la seguridad. Sin embargo, los vecinos salieron con la misma incertidumbre con la que habían llegado: sin fechas concretas ni solución definitiva.

Limpieza exhaustiva en la zona tras el 29 de octubre. / A.T.

Un mes después, en julio de 2025, fue la propia alcaldesa quien mantuvo una reunión técnica de alto nivel con responsables de la CHJ, acompañada por el concejal y técnicos municipales. En ese encuentro se trasladó con firmeza la necesidad de actuaciones prioritarias en los barrancos de l’Horteta, el Poyo y Saurí, el refuerzo urgente de taludes en zonas residenciales y la incorporación de Torrent a una planificación hidráulica integral dentro del nuevo Plan Estatal de Resiliencia frente a Inundaciones.

En esa reunión, se puso sobre la mesa la dimensión real de lo ocurrido en Torrent: un episodio extraordinario que superó los escenarios previstos en los planes de gestión del riesgo, con afecciones que evidenciaron la necesidad de revisar cartografías, reforzar infraestructuras y anticiparse a futuros episodios extremos.

La carta remitida ahora supone, por tanto, un paso más en esa línea de exigencia institucional: trasladar formalmente que la situación de la Venteta, en este caso, no puede seguir en espera indefinida.

El Ayuntamiento, al lado de los vecinos

Tras la remisión de la carta, el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, José Gozalvo, ha mantenido una reunión con la Asociación de Vecinos del Mas del Jutge para explicar de primera mano el contenido íntegro de la misiva, las solicitudes concretas planteadas a la CHJ.

El encuentro sirvió también para recoger las inquietudes, necesidades y reivindicaciones de los residentes, los cuales siguen sin poder acometer obras definitivas ante la falta de una actuación estructural en el cauce.

Amparo Folgado, alcaldesa de Torrent, ha destacado “no podemos pedir a nuestros vecinos que reconstruyan sus vidas sin ofrecerles seguridad. La estabilización del barranco del Saurí en la Venteta es una actuación urgente e inaplazable. Hemos aportado estudios técnicos rigurosos y propuestas concretas. Ahora necesitamos que la Confederación defina y ejecute las obras cuanto antes.”

“Torrent ha cumplido con su parte: colaboración técnica, informes detallados y lealtad institucional. Pero la prioridad son las personas. Las viviendas siguen en riesgo y no podemos permitir que la incertidumbre se prolongue más”, ha subrayado Folgado.

José Gozalvo, concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, “estamos al lado de los vecinos, no solo acompañándolos en sus reivindicaciones, sino trasladando formalmente sus demandas al organismo competente. Les hemos explicado con transparencia cada paso dado y vamos a seguir insistiendo hasta que haya una solución técnica definitiva.”

“No se trata únicamente de reparar daños, sino de garantizar que la Venteta y el conjunto de Torrent estén protegidos frente a futuros episodios extremos. La prevención y la resiliencia deben traducirse en obras reales sobre el terreno”, ha añadido Gozalvo.

El Ayuntamiento de Torrent reafirma así su compromiso firme con los vecinos de la Venteta y con todos los barrios afectados por la dana exigir soluciones técnicas, coordinación interadministrativa y actuaciones urgentes que permitan recuperar la seguridad, la estabilidad y la confianza en el futuro.