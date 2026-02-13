Paterna se convierte en un plató con sus rutas turísticas coincidiendo con el XI Festival de Cine
El Ayuntamiento de Paterna organiza rutas turísticas durante febrero para celebrar el Festival de Cine, ofreciendo a vecinos y visitantes una experiencia única por escenarios que inspiraron películas
Coincidiendo con la celebración del XI Festival de Cine de Paterna, el Ayuntamiento, a través del área de Turismo, ha preparado una programación especial de rutas turísticas durante el mes de febrero con el objetivo de poner en valor el carácter cinematográfico, cultural y patrimonial de la ciudad.
Bajo el lema de descubrir por qué Paterna es un enclave cinematográfico, las visitas guiadas, que tendrán lugar los sábados a partir de las 10:30 horas, ofrecerán a vecinos y visitantes una experiencia única a través de espacios emblemáticos, tradiciones y escenarios que han inspirado historias de película.
Ruta “Dolor y gloria”
En el marco del Festival de Cine de Paterna, la primera ruta propone un recorrido por los rincones más cinematográficos de la ciudad que inspiraron al cineasta Pedro Almodóvar. Una oportunidad para revivir escenas y descubrir la conexión entre Paterna y el séptimo arte.
Y es que la creación de esta ruta turística en 2019 es un homenaje del Ayuntamiento de Paterna a la película rodada en enclaves emblemáticos de la ciudad como las cuevas, la Torre y hasta una visita a la propia exposición Dolor y Gloria. La visita que estaba organizada para mañana sábado, 14 de febrero, se pospone para el sábado, 7 de marzo, debido a la alerta naranja por fuertes rachas de vientos.
Ruta “Lo nostre”
Se trata de un paseo por los rincones y monumentos más icónicos del municipio, profundizando en la historia, la identidad y las raíces que definen a Paterna como pueblo y que tendrá lugar el sábado, 21 de febrero.
Ruta “Entra en Paterna”
Mediante este itinerario está previsto un auténtico viaje de película a través de las tradiciones, la cultura popular y la esencia que caracteriza a la ciudad. Esta última ruta se realizará el sábado, 28 de febrero.
Las personas interesadas pueden inscribirse en la Oficina de Turismo de Paterna, llamando al 963 053 124 o al 607 218 403 (WhatsApp), así como al correo electrónico: paterna@touristinfo.net
Con esta iniciativa, Paterna refuerza su apuesta por el turismo cultural y experiencial, invitando a redescubrir la ciudad desde una mirada cinematográfica y con una jornada turística.
