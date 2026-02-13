Sanidad se reunirá con Paterna para coordinar seguridad de cara a reabrir el ambulatorio de la Coma

Las asociaciones de vecinos del barrio de la Coma y Mas del Rosari enviaron un comunicado conjunto esta semana en el que señalaron estar al límite por la falta de asistencia médica en el centro de salud de la Coma. Una situación que se arrastra desde el mes de noviembre, cuando se dio la segunda agresión a personal sanitario que siguió a otra de octubre. Tras este hecho, los profesionales cogieron la baja y la conselleria cerró el ambulatorio hasta nuevo aviso (a excepción de la unidad de salud mental y conductas adictivas). Una circunstancia que se suma a que el barrio lleva más de dos años sin pediatra, también tras una agresión en su día que provocó la marcha del especialista y nunca se suplió por falta de candidatos.

Así las cosas, los vecinos y vecinas instaron esta semana a la conselleria a volver a abrir el centro. Tras estas peticiones,fuentes de la Conselleria de Sanidad asegura que hay una reunión en las próximas semanas entre administraciones implicadas (la Generalitat Valenciana y el ayuntamiento) para abordar la falta de seguridad ciudadana que afecta al centro de salud de la Coma y su entorno, pues una de las últimas agresiones se consumó fuera de las instalaciones sanitarias cuando una enfermera acudía a una atención domiciliaria.

Por otra parte, desde la conselleria recuerdan que "tenemos contratados a tres agentes de seguridad para el centro de salud" y el conseller responsable del área, Marciano Gómez, "tiene la voluntad de reabrir el centro cuando existan garantías de seguridad". De ahí que en las próximas semanas se sentarán con ayuntamiento y cuerpo de policía local para abordar el asunto de manera estructural, como señaló el jefe del área autonómica en su día.

Por otra parte, tras la solicitud por escrito que han hecho las asociaciones de vecinos, el conseller ha manifestado "su voluntad de reunirse con los vecinos una vez se acuerde una solución por parte de todas las administraciones implicadas". Con todo, no se ha dado una fecha de reunión con la administración local, más allá de decir que se hará, en las próximas semanas.