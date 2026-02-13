El taller de alfabetización informática de Burjassot y el IES Federica Montseny intercambian aprendizajes
En el Centro Socioeducativo Díaz Pintado y el IES Federica Montseny, el programa municipal crea un espacio de diálogo donde los jóvenes aprenden y las personas mayores ofrecen consejos prácticos
El programa municipal de Alfabetización Informática desarrollado por el Ayuntamiento de Burjassot desde el Centro Socioeducativo Díaz Pintado, junto al IES Federica Montseny del municipio está desarrollando una serie de encuentros intergeneracionales en los que se realiza un intercambio de experiencias y aprendizajes por parte del alumnado del programa municipal y del IES.
El objetivo es crear un vínculo entre el alumnado de Formación Profesional de la especialidad de dietética y cuidados auxiliares de enfermería y las personas mayores con el citado intercambio de experiencias que enriquece a ambas partes en materia de salud, alimentación y bienestar.
Durante las sesiones, el alumnado comparte conocimientos básicos sobre hábitos dietéticos saludables, prevención de accidentes y fomento del ejercicio físico, mientras que las personas mayores aportan su experiencia vital, resuelven dudas y ofrecen consejos prácticos basados en su día a día.
Estos encuentros no solo refuerzan los contenidos formativos del alumnado, sino que también contribuyen a promover el envejecimiento activo, combatir la soledad y fortalecer los lazos entre generaciones. El intercambio se convierte en un espacio de diálogo enriquecedor para ambas generaciones y las personas participantes se muestran entusiasmadas con la experiencia, que valoran de manera muy positiva, tal y como han señalado fuentes municipales.
Esta acción se desarrolla desde las Concejalías de Servicios Sociales y Educación, dirigidas por Manuela Carrero García, que impulsa iniciativas orientadas a conectar la formación académica con la realidad social del municipio, poniendo en valor la educación en salud como herramienta clave para mejorar la calidad de vida de toda la comunidad.
