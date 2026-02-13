El Valencia CF y el Ayuntamiento de Puçol inauguran el "Año Claramunt"

Este viernes 13 de febrero de 2026 se ha inaugurado el Año Claramunt en el Camp de Mestalla. Un acto que da comienzo a las diversas acciones que se realizarán durante este 2026 en homenaje a la figura de la leyenda valencianista Pepe Claramunt, que se celebra su 80 cumpleaños.

El Ayuntamiento de Puçol y el Valencia CF trabajan conjuntamente en la programación de actos, algo que ha sorprendido al propio jugador: “Uno no se espera este homenaje. Quiero dar las gracias a todos por ver que la gente valora el trabajo que he hecho en beneficio de todo el mundo. Esto hace grande al club, se te queda en el corazón para toda la vida”, afirma la leyenda valencianista, Claramunt.

La presentación del Año Claramunt ha contado con la presencia de Javier Solís (director general del Valencia CF), Fernando Giner (presidente de la AFVCF), Paz Carceller (alcaldesa de Puçol), José María Esteve (concejal de Cultura), Pepa Deogracia (concejala de Deportes) y de Carlos Esteve (concejal de Juventud). Durante la jornada, también han visitado el Experience Center del Nou Mestalla para conocer, al detalle, la que será la nueva casa del valencianismo a partir del verano de 2027.

Claramunt es un vecino emblemático de Puçol. “Siempre ha llevado el nombre de Puçol a los niveles más altos del deporte. Es una figura internacional y un futbolista de raza. Es un honor homenajearle en su 80 aniversario”, explica la alcaldesa, Paz Carceller.

Pepe Claramunt ha sido, sin duda, uno de los jugadores más importantes en la historia del Valencia CF. Valenciano, capitán, internacional, titular indiscutible y uno de los mejores centrocampistas del equipo de Mestalla y del fútbol nacional e internacional. Vistió durante doce temporadas la camiseta valencianista con la que compitió durante 450 partidos, en los que marcó 90 goles, además de conquistar la Copa de 1967 y la espectacular Liga de la temporada 1970-71.

“Supone un reconocimiento a una figura clave e histórica del Valencia CF. Claramunt tuvo una etapa dorada que transmite los valores del valencianismo allá donde va. Acordarse de los que han defendido esta camiseta es un signo de grandeza”, indica el director general del club, Javier Solís.

A nivel internacional, debutó con tan solo 22 años en la selección española absoluta y tal fue su nivel que llegó a ser el primer capitán valenciano con ‘La Roja’. Disputó 23 encuentros y marcó 4 goles.

Homenajeado en 1999 por el ayuntamiento

Claramunt ya fue homenajeado por el Ayuntamiento de Puçol en 1999: le nombró hijo predilecto de Puçol, inauguró el campo municipal que lleva su nombre y editó un libro con su biografía. Además, sus compañeros de la selección española estuvieron presentes en aquel primer homenaje.

“Tenemos previsto ponerle su nombre a la plaza que da entrada al campo”, añade Paz Carceller. “Queremos que la gente joven se implique con el deporte, para ello vamos a crear un segundo campo de fútbol 11 junto al actual, lo que nos permitirá que los más jóvenes tengan nuevos espacios para entrar y, además, seguiremos potenciando el fútbol femenino”.

“Cualquier homenaje dirigido a aquellos futbolistas que han defendido este escudo son merecedores de ello y más, personas como Claramunt, un hombre de pueblo y que pueda disfrutar de estos momentos porque al final es lo que nos deja la vida: el cariño que tenía dentro del terreno de juego, transmitirlo a los que estaban fuera y que, ahora, sea al revés”, destaca el presidente de la AFVCF, Fernando Giner.