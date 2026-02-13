Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vivir con vistas a la Torre de Torrent cuesta 350.000 euros

Una inmobiliaria pone a la venta la histórica confitería en la plaza Mayor, dividida en tres pisos y un ático reformados de alta gama, por más de 300.000 euros cada uno

Vistas de la Torre de Torrent desde el ático a la venta.

Vistas de la Torre de Torrent desde el ático a la venta. / Idealista

Pilar Olaya

Pilar Olaya

De confitería donde se realizan las tradicionales crestas a ático de lujo en pleno centro de Torrent, con vistas a la Torre medieval. La humildad de este negocio pastelero fundado en los años 20 por Julio Rubio bajo el nombre de Pastelería y Confitería San José, situado en un palacete de la plaza Mayor, que prácticamente estaba en ruinas tras cerrar el último negocio en 2018, -incluso requirió de un mallado por los desprendimientos-, ha pasado a convertirse en residencias solo aptas para boyantes bolsillos.

Tras la rehabilitación de Nouarc, una pequeña empresa familiar, este antiguo palacete señorial de principios de siglo XX se ha puesto a la venta en un portal inmobiliario, dividido en cuatro viviendas de entorno a 90 metros en pleno casco histórico de Torrent, con un precio de salida que oscila entre los 310.000 y los 350.000 euros.

Baño-.

Baño-. / Idealisyta

Al detalle

La joya de la corona es el ático, con una terraza con vistas a la Torre. Es también el más pequeño, de 84 m² construidos, 60 m² útiles, pero cuenta con dos habitaciones y un baño y cocina, con primeras calidades. En Idealista está a la venta por 340.000 euros.

Los más caros son los situados en primera y segunda planta, porque también son los más grandes, con 95 m² construidos, 88 m² útiles, Cuenta con 3 habitaciones, 2 baños y balcón exterior. Su precio en Idealista es de 350.000 euros.

El edificio a la venta, reformado, que antes era una pastelería.

El edificio a la venta, reformado, que antes era una pastelería. / Idealista

Por último, la planta baja, también habilitada como vivienda, es la más barata del conjunto. Son 92 m², 80 m² útiles, cuenta con dos habitaciones, dos baños y una terraza interior. Es el más barato, a la venta por 310.000 euros.

En todos los pisos destaca el azulejo utilizado para los baños, dándole continuidad a la esencia de este palacete pero con toques vanguardistas.

Poder disfrutar en primera línea -y cómodamente en tu casa- de eventos como la Crida, los Moros y Cristianos o el Encuentro Glorioso de la Semana Santa de Torrent ya tiene precio.

TEMAS

