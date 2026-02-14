Bomberos de València actúan en una gasolinera de Xirivella tras levantar el viento un panel informativo de gran altura
Hasta las 16 horas, el Consorcio provincial ha recibido 86 avisos de incidencias relacionadas con el temporal
Bomberos de València se han desplazado esta tarde hasta una gasolinera ubicada en el municipio de Xirivella después de que el viento levantara parte de la base de uno de los paneles informativos del establecimiento, de gran envergadura y varios metros de altura. Las fuertes rachas de viento que se están produciendo en la Comunitat Valenciana están dejando centenares de incidencias en todo el territorio. En la provincia de Valencia, hasta las 16 horas de este sábado, 14 de febrero, el Consorcio Provincial de Bomberos de València ha recibido 86 avisos relacionados con el temporal.
El organismo ha compartido algunas de las actuaciones que han realizado durante esta jornada. Efectivos de las BRIFO se han movilizado hasta Bétera para la retirada de árboles que bloqueaban un camino. En Cheste, los bomberos han tenido que actuar en un edificio ante la caída de varias piezas de una fachada. Asimismo, han tenido que retirar la lona de un local de Alfafar que se había desprendido por el viento.
En el conjunto de la Comunitat Valenciana, según la última actualización publicada por la Generalitat, el teléfono de emergencias 112 ha gestionado, entre las 12 y 14 horas, 52 incidentes en Castellón; 76 en Valencia y 56 incidentes en Alicante.
