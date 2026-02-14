La Cabalgata del Año Nuevo Chino suspendida en València por el viento se celebrará en Torrent

Las fuertes rachas de viento que han azotado la Comunitat Valenciana este fin de semana, a consecuencia de la borrasca Oriana, obligaron a cancelar los actos para celebrar la llegada del Año Nuevo Chino 2026, entre ellos, la gran cabalgata que iba a recorrer el centro de València, desde la calle Pelayo hasta la plaza del Ayuntamiento. Habrá que esperar hasta la semana que viene para poder disfrutar de esta esperada cita. Y ya no será en el Cap i Casal. Tal como ha informado en un comunicado el Ayuntamiento de Torrent, será este municipio de l'Horta quien acoja el evento de relevancia cultural e institucional: el próximo domingo 22 de febrero a las 18 horas.

Además del desfile, Torrent será la sede de las principales celebraciones del Año Nuevo Chino 2026, que según el cómputo tradicional corresponde al año 4724 y estará regido por el Caballo de Fuego. Los actos comenzarán a las 12 horas con el reparto de boletos en la plaza Unión Musical, actividades y foodtrucks. La jornada finalizará con un gran sorteo desde las 20 horas.

Imagen del cartel de la celebración del Año Nuevo Chino. / ED

La alcaldesa de la ciudad, Amparo Folgado, ha mantenido este sábado 14 de febrero una reunión con el consejero del Consulado General de la República Popular China en España, el Sr. Liang Nan; acompañado por el cónsul, Sr. Zhang Yaole; el Sr. Zhou Lizhong, presidente de la Federación de las Asociaciones Chinas de la Comunitat Valenciana, vicepresidente de la Asociación de los Chinos Ultramares de Lishui; y el Sr. Xu Songhua, presidente de la Asociación para la Promoción de la Reunificación Pacífica en España, junto a otros destacados representantes de asociaciones empresariales, culturales y educativas de la comunidad china.

Según ha trasladado el consistorio, durante el encuentro ambas partes han ratificado su compromiso de "fortalecer la cooperación institucional, promover el desarrollo económico, cultural y social, y seguir impulsando iniciativas conjuntas que contribuyan a la integración y al desarrollo de la Comunitat Valenciana". Así, Folgado ha expresado su satisfacción porque Torrent haya sido seleccionada como la sede del Año Nuevo Chino 2026, un evento que es símbolo de "convivencia, diversidad y enriquecimiento cultural".

Amparo Folgado junto a representantes institucionales y de asociaciones empresariales, culturales y educativas de la comunidad china. / A. Torrent

Por su parte, los representantes de la comunidad china han destacado que esta decisión supone un "paso importante en el fortalecimiento de la amistad entre ambos pueblos, así como una oportunidad para seguir promoviendo la cooperación y el entendimiento mutuo". Desde el ayuntamiento apuntan que esta celebración consolida a Torrent como "un punto de referencia en el diálogo intercultural y la colaboración entre España y China".