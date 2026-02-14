El Colegio de Psicología pide a Torrent que recupere a las profesionales del gabinete municipal

El Colegio Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana (Copcv) ha emitido un escrito al Ayuntamiento de Torrent, concretamente a la alcaldesa, Amparo Folgado (PP) para pedirle que recupere los servicios de las psicólogas que atendían en el gabinete municipal "que cuentan con un reconocido prestigio que tiene que tenerse en cuenta, poniendo en valor el trabajo que han realizado estas últimas décadas y la vinculación que tienen con la población".

Esta carta la han remitido tras el cambio que ha habido en el gabinete psicopedagógico después de que el contrato lo ganara una nueva empresa. Esto ha supuesto un cambio en el equipo que presta servicio a la ciudadanía de Torrent desde hace cuarenta años, tal como recuerdan desde el Copcv. A raíz del cambio, y tal como ha podido saber este diario, varias familias se han quejado al considerar que se han perdido algunas atenciones y han ido al colegio de psicología a preguntar por las antiguas psicólogas. La entidad que representa a este gremio se ha movido.

"Si es cierta la información que nos trasladan, lamentamos que el Gabinete Psicopedagógico Municipal más antiguo y con mayor historia de la Comunitat Valenciana se vea en esta situación, sin que se haya tenido en cuenta la continuidad de las profesionales, interrumpiendo las intervenciones psicológicas que llevaban a cabo, especialmente en estos momentos que se enfrentan a los efectos de la dana de 2024".

Pionero en psicología comunitaria

El gabinete de Torrent, dicen, es "pionero en el desarrollo de la psicología educativa en los centros escolares así como en psicología comunitaria, poniendo en el municipio de Torrent en la primera línea en actividades formativas innovadoras y programas para la prevención del fracaso escolar y la salud mental de los adolescentes". Por eso, dicen, "después de cuarenta años este gabinete es un referente para muchos profesionales".

En este sentido, el colegio considera que la prioridad tiene que ser el bienestar y la salud psicológica de la población infantil y juvenil y que estos cambios "pueden resultar perjudiciales para las personas usuarias del servicio que son niños, niñas, jóvenes y familias por no poder continuar la intervención con la misma psicóloga". Esta situación, añaden, puede provocar "una regresión en los avances terapéuticos y una pérdida del proceso de mejora". En este sentido, también se ven afectados los programas de prevención y detección temprana de problemas de crianza y desarrollo evolutivo de la infancia.

"En un momento en el que una de las principales preocupaciones de la sociedad es la salud mental de niños, niñas y adolescentes, la continuidad de los profesionales de la psicología con conocimiento del entorno y con el seguimiento de las intervenciones individuales o colectivas con coordinación con los diferentes centros escolares y entidades de Torrent, es más necesaria que nunca", concluyen.

Por eso, piden a la alcaldesa que tome medidas de restauración del servicio que garanticen la estabilidad de las profesionales que han ofrecido el servicio desde hace 40 años en Torrent y reiteran su deseo de que dentro de las posibilidades legales, valoren la posibilidad de la continuidad de estas profesionales por su prestigio, su trabajo y su vinculación a la población torrentina.

Compromís per Torrent ha enviado una nota de prensa en la que se suma al mensaje del colegio de psicología y pide al equipo de gobierno que restablezca las plazas de las psicólogas. En la comunicación enviada por el Colegio se lamenta profundamente que los cambios en el Gabinete implican la salida de tres psicólogas, un hecho que, según el grupo municipal Compromís, "equivale de facto a despedirlas".