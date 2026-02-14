46 matrimonios de Torrent reciben un homenaje por sus 50 años de casados en el Día de San Valentín

Torrent vivió este sábado, Día de San Valentín, uno de los actos más emotivos y especiales de su calendario institucional con la celebración del primer homenaje municipal a los matrimonios que cumplen sus Bodas de Oro. La Sala Cívica del Antic Mercat acogió a las 11:00 horas un evento histórico que reunió a 46 matrimonios que contrajeron matrimonio en 1976, acompañados por cerca de 400 familiares y amigos que quisieron compartir con ellos este momento tan significativo. Asistieron miembros del equipo de gobierno y de la corporación.

El acto, organizado por el Ayuntamiento de Torrent a través del Área de Familia, estuvo marcado por la emoción, el reconocimiento y el profundo respeto hacia quienes han compartido 50 años de vida en común, construyendo hogar, educando generaciones y contribuyendo al desarrollo social y humano de la ciudad.

Un homenaje pionero con una respuesta extraordinaria

La elevada participación confirmó el éxito de esta iniciativa, anunciada semanas atrás y que nació con vocación de continuidad. Por primera vez en la historia del municipio, Torrent ha querido rendir un reconocimiento público e institucional a los matrimonios que celebran medio siglo de convivencia.

La ceremonia comenzó con la bienvenida institucional y la intervención del presentador, quien destacó el significado del “sí” pronunciado hace 50 años como una decisión que ha perdurado en el tiempo.

A continuación, la concejal del Área de Familia, Mª Ángeles Lerma, puso el acento en el legado humano de los matrimonios homenajeados y en el significado social del acto, “habéis sido y sois referencia. Habéis demostrado que la estabilidad, la lealtad y la dedicación son valores que no pasan de moda. Que la familia es el núcleo esencial donde se forja el carácter y se aprende a vivir en sociedad”.

Lerma añadió que, “por todo ello, hoy queremos daros las gracias. Gracias por engendrar vida, gracias por vuestra entrega silenciosa. Gracias por cada sacrificio que permitió que vuestros hijos tuvieran oportunidades. Gracias por cada consejo, cada abrazo, cada ejemplo. Gracias por contribuir, a través de vuestra familia, al presente y al futuro de nuestra ciudad”.

Proyección audiovisual y recuerdo a quienes ya no están

El acto incluyó la proyección de un vídeo conmemorativo que recopiló imágenes del día de la boda de los matrimonios homenajeados y de la ciudad de aquel año. La sucesión de fotografías, de los matrimonios en movimiento, generó algunos de los momentos más emotivos de la mañana, entre aplausos, miradas emocionadas y recuerdos compartidos.

Entrega individual de recuerdos conmemorativos

Uno de los momentos centrales fue la entrega individual de los recuerdos conmemorativos, con el nombramiento de cada matrimonio y la fotografía oficial. Un gesto simbólico pero profundamente significativo, que materializó el agradecimiento institucional del Ayuntamiento y de toda la ciudad.

Los matrimonios recibieron un marco con la simulación de la portada de periódico del día de su boda, una plaza de cerámica conmemorativa en recuerdo de su día y un ramo de flores en nombre del consistorio y de Torrent, como muestra de gratitud por toda una vida compartida

Un recorrido emocional por 1976

Tras la entrega de los recuerdos, la intervención de la alcaldesa incluyó una cuidada contextualización histórica que permitió a los asistentes revivir el año 1976 en el que comenzaron estas historias de vida compartida.

Mientras el mundo vivía acontecimientos históricos como la celebración del Bicentenario de Estados Unidos, la muerte de Mao Zedong, la llegada del Concorde a la aviación comercial o el aterrizaje del Viking 1 en Marte; mientras en España comenzaba la Transición con el nombramiento de Adolfo Suárez y la aprobación de la Ley para la Reforma Política; y mientras en Torrent la ciudad seguía creciendo, se celebraba por primera vez la Crida y se consolidaban los movimientos vecinales, estos 46 matrimonios iniciaban su propia historia compartida.

Durante su intervención, la alcaldesa quiso dedicar unas palabras especiales a los matrimonios en los que hoy falta uno de los cónyuges, recordando que este homenaje también es para ellos, porque el amor de 50 años permanece en la memoria, en la familia y en el legado que han dejado.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, destacó el carácter histórico y profundamente humano del acto, “hoy Torrent ha demostrado que sabe reconocer a quienes la han construido desde lo cotidiano. Cincuenta años juntos no se miden solo en tiempo, sino en recuerdos, en sacrificios compartidos y en la capacidad de caminar unidos incluso en los momentos más difíciles”.

Folgado subrayó que,“estos 46 matrimonios representan valores que siguen siendo fundamentales para nuestra sociedad: compromiso, paciencia, respeto y responsabilidad compartida. Son ejemplo para sus hijos, para sus nietos y para toda la ciudad.”

Asimismo, la alcaldesa afirmó que, “este homenaje es, ante todo, un gesto de gratitud. Torrent no se ha construido solo con calles y edificios, sino con hogares como los vuestros. Gracias por haber hecho de nuestra ciudad un lugar mejor.”

Además, el acto dejó un gesto especialmente entrañable que emocionó a todos los asistentes. Entre el público se encontraba una mujer torrentina que tiene cien años, madre del marido de uno de los matrimonios homenajeados, cuya presencia fue advertida por su hijo. Y al finalizar la entrega de los reconocimientos, la alcaldesa quiso invitarla a subir al escenario junto a la concejal, para hacerle entrega de un ramo de flores, en un emotivo gesto de cariño y reconocimiento. El auditorio respondió con un cálido aplauso, convirtiendo ese instante en uno de los más conmovedores de la jornada, reflejo del carácter humano y cercano que marcó toda la celebración.

Un acto con vocación de continuidad

El homenaje a las Bodas de Oro nace con la intención de consolidarse como una cita anual en el calendario municipal. Desde el Ayuntamiento se ha destacado la importancia de poner a las personas en el centro de la acción institucional, reconociendo trayectorias vitales que forman parte de la historia colectiva de Torrent.

La respuesta masiva, la emoción vivida durante el acto y el respaldo de las familias confirman que esta iniciativa ha llegado para quedarse.

Torrent celebra el amor duradero

El cierre del acto recordó que el “sí” pronunciado hace 50 años no es solo memoria, sino presente. Una frase que resumió el espíritu de la jornada: el amor no como un recuerdo, sino como una elección diaria sostenida en el tiempo.

Con este primer homenaje a las Bodas de Oro, Torrent ha escrito una nueva página en su historia institucional, poniendo en valor el amor duradero, la familia y el compromiso como pilares esenciales de la ciudad.

“Una mañana que quedará en la memoria de quienes la vivieron. Una celebración que convirtió el Día de San Valentín en un homenaje colectivo al amor que perdura”, concluyó la alcaldesa.