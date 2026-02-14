Vecinos junto al barranco en Torrent: "Mientras que la CHJ y el ayuntamiento se pelean por quién actúa, nuestras casas siguen en peligro"

"Aquí, unos por otros, y la casa sin barrer". Con ese refrán resume Daniel, presidente de la Asociación de Vecinos de Mas del Jutge de Torrent, el abandono que los residentes junto al barranco de l'Horteta y de Saurí, sufren desde que la dana del 29 de octubre de 2024 arrasara esta partida de viviendas, también conocida como la Venteta. Una falta de actuación que ellos achacan al enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Torrent y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), por decidir quienes tienen las competencias, y que llevó a estos vecinos a reunirse directamente el pasado verano con la CHJ.

Ahora, el gobierno local de PP-Vox ha vuelto a la carga y ha enviado una carta al presidente del organismo de cuenca, Miguel Polo, exigiendo actuaciones inmediatas. Hay que recordar que sigue abierto el expediente que en el pasado mes de junio abrió la Comisaría de Aguas, condicionada a disponibilidades presupuestarias y a los principios de cooperación interadministrativa.

Un contenedor de obra dentro del barranco, con las casas pegadas a la ladera, al fondo. / Germán Caballero

Una cooperación que no se está dando. Para el Ayuntamiento de Torrent, transcurridos ya numerosos meses desde la apertura del expediente, el estado actual del cauce en la zona de la Venteta continúa presentando un deterioro evidente: laderas inestables, arrastres de materiales, erosiones no consolidadas y una configuración hidráulica alterada tras la barrancada.

Algo que confirman los vecinos: "Cada vez que llueve, vuelvo a tener un río por debajo de mi casa. Tenemos miedo, porque seguimos con agua y además se producen movimientos de tierras, con algunas casas pegadas a los barrancos, que hemos reparado como hemos podido", señala Daniel.

"Esta situación no solo mantiene el riesgo estructural en el entorno, sino que está impidiendo a los propietarios acometer con normalidad la reposición de muros, cerramientos, accesos y otros elementos dañados en la zona residencial, ante la ausencia de una solución definitiva que garantice la estabilidad del terreno y del propio cauce. La incertidumbre técnica sobre cómo quedará configurado el barranco, junto con la falta de una intervención estructural ejecutada por la administración competente en materia de dominio público hidráulico, mantiene a las viviendas existentes en una situación de vulnerabilidad", explican desde el gobierno local.

La CHJ baja la cota 50 cms

Sin embargo, la CHJ desmiente que no haya habido ninguna actuación. Según el organismo, en el barranco Saurí se están realizando trabajos de limpieza del fondo del cauce y de rasanteo, consistentes en la generación de una pendiente uniforme que permita que el agua circule con la velocidad adecuada y sin obstáculos, mejorando así el comportamiento hidráulico del tramo.

Reunión mantenida en julio entre los vecinos y la CHJ, con la presencia del concejal de Urbanismo de Torrent. / A.T.

Asimismo, en el punto donde el barranco de Saurí desemboca en el barranco de l’Horteta se ha actuado específicamente para mejorar las condiciones de desagüe. "Anteriormente ambos cauces se encontraban prácticamente a la misma cota, lo que dificultaba la evacuación del agua en episodios de lluvias intensas. Para corregir esta situación, se ha rebajado en aproximadamente 50 centímetros la cota de la rasante del barranco de l’Horteta en la zona de confluencia", explican.

Esta actuación ha supuesto un incremento sobre el presupuesto inicialmente previsto, "pero se ha considerado técnicamente necesaria para garantizar que el caudal procedente del Saurí desagüe en condiciones óptimas y no se produzcan efectos de retención o “tapón” en el punto de encuentro entre ambos barrancos".

Las expropiaciones para hacer el muro, el problema

La CHJ revela, que el conflicto con el consistorio llega por la petición de levantar un muro de once metros para proteger a las viviendas, que excede el ámbito de las obras de emergencia. "En la reunión técnica mantenida con el Ayuntamiento se explicó que la ejecución de un muro de esas características implicaría la expropiación de prácticamente la totalidad de las viviendas situadas en la margen izquierda del barranco de Saurí. Además, el coste económico de dicha actuación superaría ampliamente el presupuesto asignado a las obras de emergencia", recuerdan

En ese sentido, apuntaron, que en todo caso, las expropiaciones necesarias deberían ser impulsadas por el propio Ayuntamiento de Torrent para disponer de los terrenos en la margen izquierda, condición indispensable para poder ejecutar el muro con garantías de seguridad." Hasta que no se disponga de dichos terrenos y se defina la vía de financiación correspondiente, no es posible establecer plazos de ejecución para una actuación de esta envergadura"

Labores de limpieza y desbroce de la CHJ en el barranco de Saurí. / Germán Caballero

Al final, los perjudicados, los vecinos: "Nos explicaron que para hacer obras debería al menos ampliar cinco metros por cada lado, eso significa acabar con algunas casas. Ante esa incertidumbre no podemos hacer nada para reconstruir nuestras viviendas. Muchos seguimos sin vallado perimetral, que se lo llevó el agua. Otros han decidido levantarlo por su cuenta, sin saber si van a volver a derribarlo por las obras".

El consistorio, se ha reunido con la asociación de vecinos del Mas del Jutge, tras remitir la carta a la CHJ, para explicarle su disponibilidad y su apoyo: “No podemos pedir a nuestros vecinos que reconstruyan sus vidas sin ofrecerles seguridad. La estabilización del barranco de Saurí en la Venteta es una actuación urgente e inaplazable. Hemos aportado estudios técnicos rigurosos y propuestas concretas. Ahora necesitamos que la Confederación defina y ejecute las obras cuanto antes", explica la alcaldesa, Amparo Folgado, quien afirma que el consistorio "ha cumplido con su parte: colaboración técnica, informes detallados y lealtad institucional. Pero la prioridad son las personas. Las viviendas siguen en riesgo y no podemos permitir que la incertidumbre se prolongue más.

Limpieza del cauce

La CHJ, defiende, que sí ha habido actuaciones: "Los trabajos han consistido en la retirada de restos y materiales acumulados en el fondo del cauce, la conformación de una pendiente uniforme para garantizar un correcto desagüe y la adaptación de la confluencia entre el barranco del Peque y el de l’Horteta mediante la ejecución de un disipador de energía, con el fin de mejorar el comportamiento hidráulico en episodios de avenida. Además, de forma paralela, la Conselleria está ejecutando la protección de la margen derecha mediante un muro de escollera".

A final, como dijo Daniel, unos por otros, en este caso, el barranco sin restaurar. Los vecinos afirman que volverán a solicitar información tanto a la CHJ como a delegación de Gobierno.