Un árbol caído interrumpe el servicio de Metrovalencia en la línea L2 entre Paterna y l'Eliana

Otro árbol caído por el temporal Oriana en la línea ferroviaria L2 de Metrovalencia, en el bosque de la Vallesa, en Paterna, interrumpe este domingo el servicio entre esta ciudad y l'Eliana, en Camp de Túria.

Este incidente ocurrido a última hora del sábado ha obligado a que el transporte en metro se suspenda en un tramo y se haya habilitado esta mañana un servicio alternativo de autobús entre Paterna, la Canyada y l'Eliana, según han indicado desde Metrovalencia, que señala que los operarios trabajan en la zona desde anoche para reparar la catenaria lo antes posible.

De hecho, aunque asegura en la red X que la previsión es que los trabajos de reparación finalicen durante la mañana de hoy domingo, desde FGV indican que la reapertura se puede alargar porque se están revisando otros pinos que corren peligro de caer, por lo que será necesario intervenir y proceder a cortarlos porque el viento aún no ha amainado y las rachas todavía son fuertes. En estos momentos, uno de los pinos está casi encima de la catenaria.

Este servicio no tiene paradas en los apeaderos. Dos autobuses cubren el trayecto entre Paterna y l'Eliana. Tras la caída del pino, un metro se había quedado en Llíria y es el que presta servicio entre l'Eliana a Llíria.

El sábado, otro corte

Este último incidente en la Vallesa, donde el tramo ferroviario atraviesa el bosque pegado a la masa forestal, se suma a las dos caídas de pinos sobre la catenaria que se produjeron en la tarde del sábado en la misma línea 2, que provocaron el corte de la circulación de convoys.

El pino cortado al lado de las vías del metro, en la Vallesa. / Levante-EMV

Cuando se retomó la circulación tras unas cuatro horas fue a final del día cuando cayó otro árbol, casi al final del servicio, por lo que tuvo que volver a cortarse el metro y empezar a reparar por parte de los operarios durante toda la noche y lo que llevamos de mañana. Ahora se está finalizando la colocación de un poste.