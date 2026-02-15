Dela, jugador del Levante UD: "Pido respeto para los jugadores"

Muy enfadado estaba Adrián de la Fuente, conocido como Dela, tras la derrota de Levante ante el Valencia por 0-2 en el Ciutat de València. Sin querer apuntar a nadie pero en clara alusión al arbitraje, el defensa granota pidió respeto para los jugadores: "Pedimos respeto para nosotros, los jugadores, y lo digo a buenas. El mundo del fútbol no sería nada sin los futbolistas. Soy el primero que reconoce que hay que respetar a los árbitros, pero los que estamos peleando día a día somos los jugadores", indicaba en el micrófono de Dazn.

Dela reconoció que se iban del derbi "enfadados", porque querían ganar "y era un partido muy importante para nosotros". También reconoció que Ramazani "metió un golazo", pero no estaba tan de acuerdo en el segundo gol: "No le pitan falta, y un minuto después, en una misma jugada nos pitan falta a nosotros".

Justo cuando hablaba Dela para la televisión, el valencianista Cömert provocaba una tángana celebrando el triunfo colocando su camiseta sobre el banderín del córner. "Ha sido un derbi, un partido de mucha tensión, lo sabemos.Los mismos impresentables de siempre.Enhorabuena al Valencia", dijo", volvía reiterar Dela. Ahora, toca pensar en el Villarreal este miércoles, en el partido aplazado. "Sí o sí debemos conseguir los tres puntos, es un partido decisivo", señalaba.