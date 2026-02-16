Alberto San Juan recibe el Premio Especial en la clausura del Festival de Cine Antonio Ferrandis de Paterna

El Festival de Cine Antonio Ferrandis de Paterna clausuró el pasado sábado, 14 de febrero, su undécima edición con una gala en la que el actor Alberto San Juan fue reconocido con el Premio Especial.

El Gran Teatro Antonio Ferrandis extendió su alfombra roja para acoger el evento, que reunió a centenares de vecinas, vecinos y cinéfilos. La gala fue conducida por los periodistas de À Punt Víctor Vidal y Elena Riego, y la música tuvo un papel principal en su desarrollo. Un saxofonista abría el espectáculo poniendo la banda sonora a imágenes recreadas con inteligencia artificial que presentaban Paterna como un escenario de rodaje.

Un repaso por la banda sonora de la saga “El otro lado de la cama” abría el segmento dedicado por entero a homenajear a Alberto San Juan, que recogió el Premio Especial Antonio Ferrandis, y que entregaron la familia de Antonio Ferrandis y el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo.

En su intervención, Sagredo destacó el vínculo entre Paterna y el cine, recordando que “este Festival tiene tanto sentido en Paterna porque, al igual que una ciudad tiene carácter, raíces y memoria, el cine construye identidad colectiva y nos ayuda a entender quiénes somos”.

Certamen de Cortometrajes del Festival

Durante la gala se conocieron los ganadores del Certamen de Cortometrajes del Festival. Nazim Galoul recibió el premio a Mejor Dirección Joven, de manos de la teniente de alcalde de Garantía Social, Igualdad y Tradiciones, Isabel Segura, por su trabajo “El último huésped”. El realizador ofreció un emotivo discurso, en el que agradeció el reconocimiento y el apoyo al corto, uno de sus primeros proyectos cinematográficos.

El premio a Mejor Ficción fue para “El revisor”, del cómico valenciano Jandro, y fue entregado por Luis Esteban, director de operaciones de Kinépolis Paterna. Jandro recalcó la importancia de las ayudas en la industria cinematográfica para poder desarrollar proyectos diversos.

Por su parte, el actor español recordó sus inicios en el mundo de la actuación, y compartió con el público las dudas y dificultades del comienzo: “En mi vida he sido bastante cobardica y me alegra no haberlo sido en la ocasión en la que casi decido no ser actor”. San Juan afirmó también que el cine español vive un gran momento, y recalcó la importancia que han tenido en el crecimiento de la industria en España las políticas de discriminación positiva, que han permitido a las mujeres sacar adelante grandes proyectos.

La gala fue el colofón a diez días dedicados por entero al cine, con una programación que ha atraído hasta las salas de proyecciones del Gran Teatro y Kinépolis a más de 2.000 personas.

El Festival ha recogido propuestas para todos, desde los más pequeños, con “Batman, la Legopelícula” y el musical de “Aladdin”, al público adulto, con una mirada nostálgica al celebrar los aniversarios de “Regreso al Futuro”, “El viaje de Chihiro” y “El silencio de los corderos”, sin olvidar el encuentro con los protagonistas de “Tesis”. Junto a estos homenajes, pases de películas que parten como favoritas en diferentes categorías de la 40 Edición de los Goya, como “Una quinta portuguesa” o “La cena”.