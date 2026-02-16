La Agenda Urbana de Alfafar impulsará la construcción de dos centros de asistencia ante emergencias y un municipio más accesible

El pleno del Ayuntamiento de Alfafar ha dado luz verde por unanimidad a la nueva Agenda Urbana, el documento estratégico que marcará la planificación y el crecimiento del municipio durante los próximos diez años y que, además, abre la puerta a más de nueve millones de euros en fondos europeos para impulsar proyectos clave.

Según el acuerdo plenario, la Agenda Urbana servirá como marco para orientar las líneas de inversión, la evolución del crecimiento poblacional y los ejes de desarrollo sostenible, urbano y social. El documento podrá consultarse en la web municipal y en el Portal de Transparencia.

Reconstrucción

Entre las actuaciones más destacadas, el plan contempla la construcción de dos centros de asistencia ante emergencias, con posibilidad de uso para otras actividades municipales: uno mediante la adecuación del edificio de Clara Campoamor, en el barrio de Orba, y otro de nueva planta. La Agenda también fija la ruta para el proceso de reconstrucción y mejora integral del municipio.

Plataformas únicas

La estrategia incluye medidas para un Alfafar "más amable y accesible", como la implantación de plataformas únicas —que eliminan el desnivel entre acera y calzada—, actuaciones que el consistorio subraya que ya se han aplicado en entornos escolares para mejorar la seguridad vial y favorecer espacios más seguros para la infancia.

En clave climática, la Agenda apuesta por la creación de refugios climáticos en espacios públicos y por reforzar la plantación de arbolado y el uso de materiales que ayuden a reducir la temperatura y mejoren la absorción del agua de lluvia.

El documento también mira a la cohesión urbana y la movilidad sostenible, con proyectos como la conexión del barrio de Orba con la zona comercial mediante la urbanización del Camino Orba y la calle Músico Manuel Baixauli, además de la recuperación del anillo ciclista para enlazar Alfafar con Massanassa y Sedaví.

Adsuara: "Consolida una estrategia común"

Tras la aprobación, el alcalde, Juan Ramón Adsuara, ha valorado el consenso alcanzado y ha señalado que Alfafar cuenta ahora con “un documento claro” que define el modelo de ciudad para los próximos años: “La aprobación de esta Agenda Urbana abre nuevas oportunidades de financiación europea y consolida una estrategia común para continuar impulsando el desarrollo, la modernización y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía”.