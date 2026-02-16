La borrasca Oriana obliga a los bomberos a intervenir en Torrent por la caída de una palmera

El vendaval de viento provocado por la borrasca Oriana, que ha activado distintas alertas a lo largo de este fin de semana, ha obligado a interventir a los bomberos del Consorcio Provincial en Torrent, donde las unidades del parque han tenido que retirar una palmera en la avenida El Vedat que se ha caído debido al fuerte temporal.

Asimismo los bomberos han quitado unas placas metálicas en un establecimiento y un árbol en una escuela. Todas estas intervenciones se han llevado a cabo sin que se produjeran daños personales.

En l'Horta Nord, el temporal se cebó sobre todo en Puçol, donde el muro del campo de fútbol cayó por completo, la cubierta de la piscina municipal voló de igual forma que lo hicieron contenedores, placas solares colocadas en tejados y otro tipo de elementos como carpas o mobiliario público.El ayuntamiento ahora trata de hacer una valoración general de todos los daños acumulados y que tuvieron lugar, sobre todo, un sábado por la tarde de vientos huracanados.

En la Pobla

La borrasca Oriana también ha ocasionado graves deterioros en algunas zonas de la Pobla de Farnals. Especialmente durante la jornada del sábado 14 de febrero, día en el que se registraron mayores ráfagas de fuertes vientos en la zona, y también durante parte del domingo. Las calles afectadas por la caída de grandes ramas y que fueron acordonadas por la policía local, han sido la avenida del Doctor Ortiz, la plaza dels Llauradors, la plaza Ciruelar y el patio perteneciente al colegio CEIP Cervantes.

Debdio al temporal, el 112 gestionó desde el viernes hasta las 11.00 horas del domingo un total de 1.681 incidentes relacionados con el viento, además de recibir 2.268 llamadas. Por provincias, se registraron 802 incidencias en Valencia, 463 en Alicante y 416 en Castelló.