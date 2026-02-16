La borrasca Oriana impacta en calles y zonas deportivas de la Pobla de Farnals

La borrasca Oriana que ha activado distintas alertas a lo largo de este fin de semana, ha ocasionado graves deterioros en algunas zonas de La Pobla de Farnals. Especialmente durante la jornada del sábado 14 de febrero, día en el que se registraron mayores ráfagas de fuertes vientos en la zona, y también durante parte del domingo.

La concejala de Obras Públicas y Servicios, Victoria Prieto, ha constatado que "han caído varias ramas de gran magnitud en las calles del municipio, señales de la vía pública que han sido arrancadas del suelo a causa del fuerte viento, alguna antena y parte del vallado del polideportivo que estaba justo detrás de una de las porterías". Las calles afectadas por la caída de grandes ramas y que fueron acordonadas por la policía local, han sido la avenida del Doctor Ortiz, la plaza dels Llauradors, la plaza Ciruelar y el patio perteneciente al colegio CEIP Cervantes.

El temporal en la Pobla de Farnals. / L-EMV

Paralelamente a los deterioros ocasionados, la borrasca obligó a cancelar y reprogramar diversas actividades de ocio organizadas por el municipio así como zonas de uso público como el área recreativa del Llarí, que permaneció cerrada durante todo el fin de semana.

Ráfagas de hasta 95km/h

Según los datos proporcionados por Avamet el viernes fue cuando se registraron rachas de vientos más fuertes, llegando a alcanzar vientos de hasta 95 Km/h, sin embargo el sábado es cuando se registraron la mayor parte de los incidentes, llegando hasta 14 intervenciones de la Policía Local en el municipio, por suerte sin ningún daño personal, sólo materiales.

En cuanto a la zona de la playa, los daños fueron menos graves, como "ramas u objetos más pequeños y sobre todo contenedores de cartón y envases volcados y desplazados por el viento", explica Prieto, "uno de ellos encontrado hasta 300 metros más lejos, en el paseo marítimo", concluye.

Un mes después de Harry

Los acontenicimientos han tenido lugar un mes después de la borrasca Harry, que el pasado 19 y 20 de enero azotó el litoral de La Pobla de Farnals. En este caso fue a causa de fenómenos costeros y ocasionó desgastes del litoral. Es por eso que recientemente el Consell ha solicitado al gobierno central declarar la zona de la Pobla de Farnals, junto con las de otros 60 municipios afectados en toda la Comunitat Valenciana, como zona gravemente afectadas por la borrasca, con la intención de solicitar medidas de apoyo para paliar las consecuencias.

Temporal Oriana en la Pobla de Farnals. / L-EMV

Estas actuaciones hacen referencia tanto a restablecer bienes e infraestructuras dañadas como a actuaciones urgentes de regeneración del litoral que eviten la pérdida de la biodiversidad y el deterioro de dunas y acumulación de residuos en playas y que faciliten la reconstrucción de elementos de contención, paseos, espigones y acceso que fueron gravemente dañados por el reciente temporal.