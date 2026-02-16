El Cant de l’Estoreta de Torrent honra a Vicente Sereix y reafirma el protagonismo infantil fallero

Torrent ha vivido una jornada llena de emoción con la celebración del XLVIII Concurso Infantil del Cant de l’Estoreta, celebrado en la placeta de Sant Roc y organizado por la comisión fallera Plaça Sant Roc-Gómez Ferrer, con la colaboración del Ayuntamiento de Torrent. El acto reunió a más de 200 niños y niñas pertenecientes a las comisiones infantiles de las Fallas de Torrent, consolidándose una vez más como una de las citas más entrañables y representativas del calendario fallero local.

La jornada estuvo marcada por el recuerdo y el homenaje a Vicente Sereix, impulsor del concurso y figura clave en la historia del Cant de l’Estoreta en la ciudad. Durante el acto, la Falla Plaça Sant Roc-Gómez Ferrer quiso poner en valor su legado y anunció que, a partir del próximo año, el certamen pasará a denominarse oficialmente “Cant de l’Estoreta – Vicent Sereix”, un reconocimiento a quien introdujo esta tradición en Torrent en 1977 y dedicó gran parte de su vida a fomentar la participación infantil y la conservación de las raíces culturales valencianas.

Más de 200 niños mantienen viva la tradición

Las diferentes comisiones infantiles participantes ofrecieron actuaciones cargadas de música, teatro y tradición, reviviendo el espíritu del Cant de l’Estoreta Velleta, una costumbre valenciana que recuerda cómo antiguamente los más pequeños recorrían las calles recogiendo objetos y enseres para la hoguera de San José. El ambiente festivo, la implicación de las comisiones y el entusiasmo de los niños y niñas fueron los grandes protagonistas de una mañana que volvió a demostrar la fuerza del mundo fallero infantil en Torrent.

El acto contó además con la presencia de la Fallera Major Infantil de Torrent, Sara Magán Miquel, junto a su Corte de Honor, quienes presidieron el acto acompañadas por los representantes infantiles de la Falla Plaça Sant Roc-Gómez Ferrer: la Fallera Major Infantil Marta Furió Gómez y el President Infantil Héctor Vendrell Juan. Asimismo, asistieron la Fallera Mayor de Torrent, Andrea Adelantado Montoya, junto a su Corte de Honor, además de la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, y el concejal de Fallas, Aitor Sánchez, respaldando con su presencia una cita tan significativa para el calendario festivo de la ciudad.

Premios destacados del concurso

Entre los galardones principales de esta edición, cabe destacar el Primer Premio al Xiquet més Típic, otorgado por la Falla Sant Roc y el Ayuntamiento de Torrent a la Falla Escultor Vicente Pallardó, dedicado a la figura de Enric Mestre, artista contemporáneo y moderno nacido en Alboraya. Mestre fue ceramista, escultor y pintor español; se graduó en 1970 como perito artista cerámico, en 1972 en Artes Aplicadas en la especialidad de cerámica y en 1982 se licenció en Bellas Artes. Tras toda una vida dedicada a la creación artística y a la innovación en la cerámica contemporánea, falleció el 1 de enero de 2026, dejando un importante legado cultural.

La Falla Escultor ganó en Millor Cant y Xiquet més Típic y la Falla Toledo el mejor conjunto. / A. T.

El Primer Premio al Millor Cant de l’Estoreta, otorgado también por la Falla Sant Roc y el Ayuntamiento de Torrent, fue para la Falla Escultor Vicente Pallardó, que destacó por la calidad y fidelidad de su representación.

Por su parte, el Primer Premio al Millor Conjunt recayó en la Falla Carrer Toledo, cuyo conjunto escénico mostró cómo el trabajo manual y el saber escrito se unen en el Monestir de la Trinitat, centro cultural femenino del siglo XV. A través de un baúl antiguo, las niñas de Torrent conectaron el presente con la historia de Sor Isabel de Villena, destacando la importancia del campo, los oficios y la cultura como elementos clave de nuestra identidad, en una propuesta que celebró la palabra, la tradición y la fuerza de las mujeres valencianas.

Homenaje a Vicente Sereix en el XLVIII Concurso Infantil del Cant de l’Estoreta. / A. T.

Legado de Vicente Sereix

La comisión organizadora, la Falla Plaça Sant Roc-Gómez Ferrer, quiso dar un protagonismo especial al homenaje a Vicente Sereix, poniendo en valor su visión y el impacto que tuvo en la historia fallera de la ciudad. Gracias a su impulso, generaciones de niños y niñas han podido vivir el Cant de l’Estoreta como una experiencia educativa, cultural y festiva que ha marcado la identidad de las Fallas infantiles en Torrent.

Con esta edición, Torrent reafirma su compromiso con la continuidad de sus tradiciones y con el protagonismo de los más pequeños, asegurando el futuro de una fiesta que sigue evolucionando sin perder sus raíces. La nueva denominación del certamen, “Cant de l’Estoreta – Vicent Sereix”, será desde el próximo año el símbolo del reconocimiento colectivo a una figura imprescindible para entender la historia reciente de las Fallas torrentinas.