José Teller Fernández y María de los Ángeles Leo Cobo ganan la XX Media Maratón de Torrent

Torrent acogió el pasado domingo 15 de febrero la XX edición de la Media Maratón ‘Ciutat de Torrent’, una prueba ya consolidada en el calendario deportivo local que volvió a reunir a cientos de corredores y corredoras en una jornada marcada por el esfuerzo, la superación y el deporte al aire libre.

La carrera, organizada por el Ayuntamiento de Torrent a través de la Fundación Deportiva Municipal, se disputó sobre un recorrido de 21,097 kilómetros, con salida y meta en la Ciutat de l’Esport del Parc Central. El trazado combinó tramos urbanos y naturales, ofreciendo un circuito variado y atractivo para las personas participantes.

Esta vigésima edición ha estado marcada por el adelanto de la prueba al mes de febrero, una medida que permitió disfrutar de condiciones meteorológicas favorables para la práctica deportiva. La organización dispuso de todos los servicios necesarios para el correcto desarrollo del evento, como cronometraje con chip, puntos de avituallamiento, asistencia médica y apoyo logístico durante todo el recorrido.

La Media Maratón contó con diferentes categorías masculinas y femeninas —júnior, promesa, sénior, máster, locales y diversidad funcional—, reflejando el carácter inclusivo y abierto de la prueba y fomentando la participación de atletas de todas las edades y niveles.

Ganadores de la XX Media Maratón ‘Ciutat de Torrent’

Clasificación General Masculina

1.José Teller Fernández – 01:14:39 – Serrano Club Atletismo

2.Sergio Simó Daviu – 01:14:40 – Malalts de Correr

3.Mohamed Ayman Stitou Louragli – 01:15:36 – Independiente

Clasificación General Femenina

1.María de los Ángeles Leo Cobo – 01:33:33 – Redolat Team

2.Lola Doménech Navarro – 01:37:18 – Penya El Coyote

3.Carmen Sala Ferrer – 01:37:29 – C.E. Dorsal 19 Pego

Categoría Júnior (2006–2007)

1.Christian García Gómez-Lobo – 01:34:16 – Independiente

2.Adam El Hadi – 01:43:24 – Independiente

3.Enzo Fernández Bollas – 01:43:35 – Independiente

Categoría Promesa (2003–2005)

1.Marc Burguera Paredes – 01:42:47 – Independiente

2.Nicolas Montiel Castelló – 01:46:18 – Independiente

3.Mario Alcaraz Moral – 01:46:25 – Independiente

Sénior Masculino (1986–2002)

1.José Teller Fernández – 01:14:39 – Serrano Club Atletismo

2.Mohamed Ayman Stitou Louragli – 01:15:36 – Independiente

3.Edgar Parés Pons – 01:18:33 – Independiente

Sénior Femenino (1986–2002)

1.Alicia Bernat Pacheco – 01:38:53 – Befeel

2.Lidia Javier Muñoz – 01:47:13 – Independiente

3.Nuria García Narro – 01:51:43 – Sanus Vitae Team

Máster 40 Masculino (1976–1985)

1.Sergio Simó Daviu – 01:14:40 – Malalts de Correr

2.Javier Puchol Díaz – 01:18:27 – Independiente

3.Khalil Laassami – 01:21:45 – Laassamisport

Máster 40 Femenino (1976–1985)

1.María de los Ángeles Leo Cobo – 01:33:33 – Redolat Team

2.Lola Doménech Navarro – 01:37:18 – Penya El Coyote

3.Jennifer Vizcaíno Torres – 01:42:42 – Trisud

Máster 50 Masculino (1966–1975)

1.Javier Núñez Rodríguez – 01:24:05 – Malalts de Correr

2.Alfonso Rallo Maestre – 01:25:02 – Malalts de Correr

3.José Carlos Gómez Caballero – 01:27:26 – Serrano Club Atletismo

Máster 50 Femenino (1966–1975)

1.Carmen Sala Ferrer – 01:37:29 – C.E. Dorsal 19 Pego

2.Francisca Rodríguez Morcillo – 01:39:43 – Club Km@km Elche

3.Leo Brox Martínez – 01:48:00 – Independiente

Máster 60 Masculino (1965 o anteriores)

1.Manuel Baus Ruiz – 01:26:37 – Malalts de Correr

2.Juan Miguel Badimón Bartual – 01:28:16 – Rompiendo Límites

3.Juan López Puertas – 01:32:45 – C.A. Vila de Alaquàs

Máster 60 Femenino (1965 o anteriores)

1.María José Andrés García – 01:47:03 – C.A. Sense Límits Aldaia

2.Carmen Izquierdo – 02:01:43 – Nexo Sport Team

3.Teresa Bou Rambla – 02:15:43 – Independiente

Categoría Local Masculina

1.José Teller Fernández – 01:14:39 – Serrano Club Atletismo

2.Khalil Laassami – 01:21:45 – Laassamisport

3.Albert López García – 01:22:15 – KX Running Club

Categoría Local Femenina

1.Alicia Bernat Pacheco – 01:38:53 – Befeel

2.Jennifer Vizcaíno Torres – 01:42:42 – Trisud

3.Lorena Arnau – 01:46:47 – Independiente

La XX Media Maratón ‘Ciutat de Torrent’ vuelve a confirmar el compromiso del municipio con la promoción del deporte, los hábitos de vida saludables y la organización de eventos deportivos de calidad que dinamizan la ciudad y fomentan la participación ciudadana.