El PP de Foios denuncia la falta de cuidado del Parque del Rei En Jaume y exige su renovación integral

El Partido Popular de Foios denuncia la situación de "deterioro y falta de mantenimiento" que presentan el Parque del Rei En Jaume y la Plaza del Mediterrani, calificándola como "una muestra más de la falta de gestión del alcalde de Compromís".

Según señalan desde la formación, la zona infantil se encuentra descuidada, con agujeros en el pavimento de caucho y elementos de juego con más de 10 y 15 años de antigüedad. Asimismo, la semana pasada uno de los bancos de descanso se desprendió con las fuertes ráfagas de viento.

Banco plaza Mediterrani / L-EMV

Ante esta situación, el PP de Foios solicita la renovación y mejora integral de zona infantil. Consideran que esta actuación, junto con la rehabilitación del foso propuesta por los propios vecinos en el Consell de Participació, del que forma parte la formación, permitiría disponer de un "espacio público digno, seguro y acorde a las necesidades actuales".

Amparo Clemente, portavoz municipal del PP de Foios, ha señalado: "Estamos hablando de un espacio muy utilizado por familias que diseño e impulsó el PP en gobierno y que hoy está muy descuidado. No podemos permitir zonas infantiles inseguras ni mobiliario deteriorado. Los niños de Foios merecen un parque renovado y en condiciones".

Además, el PP de Foios denuncia el "abandono de la caseta de madera situada en el centro del Parque del Rei En Jaume", que antiguamente funcionaba como cafetería y contaba con baño público. Actualmente no tiene uso, por lo que la formación propondrá recuperarla o reformular ese espacio para ponerlo nuevamente al servicio de los vecinos.

Caseta que funcionaba como cafetería. / L-EMV

Desde el Partido Popular subrayan que Foios merece unas instalaciones adecuadas y seguras, especialmente en espacios destinados al ocio infantil, y reclaman al equipo de gobierno municipal que actúe con urgencia para garantizar el bienestar de vecinos y niños.