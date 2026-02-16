Esta es la programación especial por el día de la radio en Aldaia

Aldaia Radio ha preparado y emitido un espacio especial, de cerca de dos horas de duración, por el Día Internacional de la Radio. En el espacio se ha contado con la participación de las personas que realizan programas en la emisora municipal, se ha sumado un debate sobre el estado de la radio, especialmente de proximidad, con las voces otros representantes de la Red de Emisoras Municipales Valencianas (XEMV), y se han escuchado testigos de autoridades del municipio, como por ejemplo la regidora de Aldaia Radio Laura Delgado o el alcalde de Aldaia Guillermo Luján.

Además, se han sentido mensajes de personas que han estado muy vinculadas a la primera etapa de Aldaia Radio, con emotivos recuerdos y una gran defensa de la radio municipal y de proximidad.

Las opiniones y mensajes coinciden en la relevancia de las olas de la radio a lo largo de la historia, "y ahora, más que nunca". De este modo, se ha argumentado la importancia de la radio, no solo en situaciones complicadas, sino también ante la desinformación, puesto que -aseguran- "la radio es clave para estar informados y aporta el análisis sosegado de los temas de mayor interés", y además ofrece el entretenimiento, el acompañamiento del día a día y la proximidad, más encara si se puede contar con ese espacio de expresión en el propio municipio.

En el programa ‘Gracias a la radio’, conducido por Carolina López i Natalia Beta, también se han podido escuchar mensajes enviados por la audiencia con anécdotas bonitas para destacar el que, según los estudios publicados durante este último año, es el medio de comunicación más utilizado.

Un programa que puede volver a escucharse a los podcast en www.aldaiaradio.com, puesto que hablamos de un medio de comunicación, como se ha destacado en el mismo debate, que se encuentra “siempre en constante adaptación a las nuevas situaciones o nuevas tecnologías”. Con todo esto, las personas amantes de la radio, y junto con la música y los mejores deseos, se ha celebrado un año más este 13 de febrero dando ‘Gracias a la radio’.