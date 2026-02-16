Rafelbunyol completa la reubicación de más de 300 alumnos del CEIP Els Germanells desalojado por grietas

El Ayuntamiento de Rafelbunyol ha hecho efectiva hoy lunes la reubicación temporal de 18 aulas del CEIP Els Germanells, unos 340 alumnos y alumnas a los centros educativos vecinos, Verge del Miracle y El Parc. Una medida adoptada por "prudencia" y para garantizar la seguridad y el bienestar del alumnado y del personal docente al aparecer grietas en la estructura educativa, tal como ya avanzó el consistorio a las familias la semana pasada. El dispositivo organizado por el consistorio ha permitido que el traslado se complete por completo y que la actividad lectiva continúe con total normalidad desde el primer día.

La reubicación de las aulas de Infantil y Primaria se ha llevado a cabo en coordinación con la Conselleria de Educación y con las direcciones de los centros implicados, trasladando al alumnado a espacios habilitados en el CEIP Verge del Miracle y en la Escoleta Infantil El Parc.

Desde el pasado martes, el ayuntamiento ha trabajado para adaptar y acondicionar las nuevas aulas en tiempo récord. La brigada municipal de obras y jardinería, el servicio de limpieza y distintos profesionales locales (electricistas, fontaneros y pintores) han participado en la adecuación de los espacios, garantizando que cada aula reúna las condiciones óptimas para el normal desarrollo del curso escolar.

"Responsabilidad y prudencia"

El alcalde de Rafelbunyol, Fran López, ha destacado que "la rápida coordinación y el trabajo conjunto han sido fundamentales para que el proceso se haya desarrollado con eficacia y sin incidencias, priorizando en todo momento el bienestar de nuestros niños y niñas". Ha subrayado además que "hemos actuado con responsabilidad y prudencia, asegurando que su día a día educativo no se vea alterado y demostrando que, cuando trabajamos unidos, somos capaces de dar una respuesta ágil y responsable ante cualquier situación".

También ha puesto en valor "la coordinación constante con la Conselleria de Educación, que ha mantenido un contacto permanente con el ayuntamiento y con las direcciones de los centros para hacer posible esta transición con todas las garantías".

Desde primera hora de la mañana, la entrada del alumnado en los nuevos espacios se ha desarrollado en un ambiente de tranquilidad y confianza, cumpliéndose la planificación prevista y garantizando la continuidad de las clases en instalaciones adecuadas y seguras. El consistorio ha agradecido a la brigada municipal, al personal de limpieza, pintores y electricistas, así como al equipo directivo del centro, al profesorado, a las asociaciones de familias (AFAs) y a todas las familias implicadas, cuya colaboración y actitud constructiva han sido clave para el éxito de la reubicación.

El Ayuntamiento continuará trabajando de manera coordinada con la dirección del centro y con la administración autonómica para seguir garantizando el normal desarrollo del curso escolar, manteniendo la máxima información y transparencia con la comunidad educativa hasta que la solución definitiva para el centro sea una realidad estable y segura.