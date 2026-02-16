Rocafort pide ayuda a la diputación para remodelar la plaza España

La Diputación de Valencia estudiará la financiación de la reforma integral de la plaza España de Rocafort. Es la principal conclusión de la reunión que han mantenido este lunes el presidente de la institución provincial, Vicent Mompó, con el alcalde del municipio de l’Horta Nord, Gorka Gómez, quien ha pedido ayuda al presidente para la remodelación de esta infraestructura, que es Bien de Interés Cultural y supone el centro neurálgico de la vida social y cultural del pueblo.

Según ha explicado el alcalde, aunque la inversión todavía no está clara, podría rondar el medio millón de euros y se trata de mejorar la accesibilidad de la plaza: "Queremos hacer una reforma integral, es una plaza histórica, muy concurrida; sin embargo, no cuenta con la accesibilidad necesaria, los pinos la están levantando y haciéndola prácticamente intransitable, la gente se tropieza, y al final lo que hay que hacer es demolerla y volverla a hacer, manteniendo la misma esencia, pero mejorada y accesible".

El alcalde de Rocafort, Gorka Gómez y el president de la diputación, Vicent Mompó, en la reunión que han mantenido. / L-EMV

Por otra parte, Gómez ha detallado los proyectos que Rocafort ha realizado con la inversión del Pla Obert: "hemos invertido un millón de euros en reparar más de 20 calles y aceras, hemos sido muy ambiciosos; también hemos destinado 250.00 euros para mejorar el acceso al polideportivo, que era una reivindicación histórica; y hemos abierto dos pistas de pádel porque solo había una, siempre estaba ocupada, y lo demandaban los vecinos". En total, Rocafort tiene asignados 1.579.351 euros en el Pla Obert 23/27, 317.489 más que en los planes de la legislatura anterior.

Por su parte, el presidente de la diputación, Vicent Mompó, ha expresado su compromiso de estudiar la demanda de Rocafort. Igualmente, ha destacado "el trabajo" de Rocafort para mejorar el pueblo con las inversiones de la diputación: "Es un ejemplo del resultado de la colaboración institucional que estamos viendo a lo largo de la provincia, los municipios están sabiendo sacar fruto a un plan, el Pla Obert, que les permite ser autónomos para invertir en sus necesidades de la mano de la Diputación”. A la reunión también han asistido los concejales de Rocafort Sergio Herrero, también diputado provincial, y Jorge Ortega.