Torrent reconoce a Maribel Martínez Esteso con el Premio Mujer Atenea 2026 por su trayectoria artística

El Consell de la Dona de Torrent se ha reunido hoy en el ayuntamiento para acordar el nombramiento del ‘Premio Mujer Atenea 2026’, que en esta edición ha recaído en la escultora y ceramista torrentina María Isabel Martínez Esteso, "en reconocimiento a su trayectoria artística, su compromiso cultural y su vinculación con la ciudad".

Tras la deliberación y el acuerdo adoptado en el seno del Consell, la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha llamado personalmente a la galardonada para trasladarle su felicitación y comunicarle oficialmente el nombramiento. La gala de entrega del Premio Mujer Atenea 2026 se celebrará el próximo 3 de marzo en el EMAT (Espai Metropolità d’Art de Torrent), dentro de los actos programados con motivo de la Semana de la Mujer.

Cabe recordar que la pasada edición no pudo celebrarse debido a las consecuencias de la dana, que obligó a suspender los actos previstos. Por ello, el Premio Mujer Atenea 2026 adquiere un carácter especialmente significativo, recuperando una tradición consolidada que reconoce el talento, la trayectoria y la aportación de mujeres referentes en la ciudad.

Una trayectoria artística forjada en la constancia y la identidad

Maribel Martínez es escultora y ceramista con más de treinta años de trayectoria en el ámbito de la cerámica artística. Residente en Torrent y profundamente vinculada a la ciudad, ha desarrollado una obra centrada en la escultura, el volumen y la exploración simbólica de la forma, trabajando principalmente con gres y técnicas de modelado manual y planchas, así como cocciones a alta temperatura.

Su carrera no ha sido lineal, sino fruto de un proceso vital en el que ha compaginado su vocación artística con la empresa familiar y la crianza de sus cuatro hijos. Tras esa etapa, retomó con fuerza su trayectoria creativa, iniciando una fase de madurez artística caracterizada por esculturas de gran formato, algunas de ellas de más de 180 kilos, adaptando incluso su taller para poder afrontar estos procesos técnicos y creativos.

Reunión del Consell de la Dona de Torrent. / A. T.

Su obra investiga la relación con la naturaleza, las raíces, la memoria y la identidad, convirtiendo la arcilla en un lenguaje propio que dialoga entre tradición y contemporaneidad. Ha participado en numerosas exposiciones, proyectos culturales y acciones solidarias, liderando también iniciativas benéficas y colaborando con asociaciones del ámbito artístico y social.

Como se recoge en el texto conceptual presentado junto a su candidatura, “la arcilla tiene memoria. Devuelve cada gesto. Si se la trabaja con paciencia, responde”. Una metáfora que define no solo su obra, sino también su trayectoria personal: coherente, perseverante y comprometida con su oficio.

Amparo Folgado ha destacado que “el Premio Mujer Atenea 2026 reconoce a una mujer que ha sabido convertir la constancia en excelencia y la tradición en modernidad. Maribel Martínez representa el talento silencioso, la cultura construida desde el esfuerzo y la pasión por el trabajo bien hecho. Su trayectoria demuestra que la artesanía y el arte son una de las formas más profundas de identidad y de patrimonio de una ciudad.”

Asimismo Folgado, ha subrayado que “recuperamos este premio tras un año difícil en el que la dana nos obligó a suspender la edición anterior. Hoy retomamos con más fuerza que nunca el compromiso de reconocer a mujeres que inspiran, que construyen ciudad y que dejan huella.”

Por su parte, la concejala de la Mujer y responsable de la Casa de la Dona, Amparo Chust, ha destacado que “el Premio Mujer Atenea 2026 pone en valor una trayectoria construida desde la constancia y la fidelidad a una vocación. Maribel Martínez simboliza a muchas mujeres que han sabido sostener responsabilidades familiares y profesionales sin renunciar a su talento, retomando su proyecto vital con determinación y convirtiéndolo en excelencia artística”.

“Este reconocimiento visibiliza el papel de la cultura y la artesanía como espacios también de fortalecimiento femenino. Y además, el acuerdo solidario adoptado por el Consell de la Dona refuerza el verdadero sentido del 8M en Torrent: igualdad, compromiso y apoyo real a las entidades que trabajan cada día por las personas”, ha añadido Chust.

Solidaridad en el marco del 8M

En la misma reunión del Consell de la Dona se ha acordado que la recaudación obtenida en las tradicionales paellas solidarias que se celebrarán, el 6 de marzo, con motivo de los actos conmemorativos del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, se destinará íntegramente a la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer en Torrent, presidida por Amparo Almerich.

Noticias relacionadas

Con esta decisión, Torrent refuerza el carácter solidario y social de la programación del 8M, vinculando la reivindicación de la igualdad con el apoyo a entidades que trabajan diariamente por la salud y el bienestar de las personas.